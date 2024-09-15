Yemek yiyerek milyonlarca lira kazandı, özellikle çıkardığı sesi duymak istiyorlar

26 yaşındaki Grace Wears Lace, sosyal medyada içerik üreticiliği yaparak bir servet sahibi oldu. Genç fenomen çektiği videolarda yemek yediği anları paylaşarak tam 22,5 milyon TL (508 bin sterlin) para kazandığını açıkladı.

KAZANCI MİLYONLARA ULAŞTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu dile getiren milyonlara ulaşan kazancının detaylarını anlattı.

Yetişkinlere yönelik içerik platformu olan bir uygulamada özel kostümlerle videolar da yayınlayan Lace, erkeklerin kendisini “doyurmak” istediğini ve bundan yoğun bir ilgi gördüğünü belirtti.

"SANIRIM HAZ DUYGUSUNU TETİKLİYOR"

Yaptığı açıklamada, "Beslenme içeriklerinin bir süredir var olduğunu biliyorum ancak artık çok daha fazla konuşuluyor ve görülüyor. Aslında kişisel olarak yemek videoları izlemekten hoşlanıyorum ve kesinlikle bunun zevkli tarafını görebiliyorum. Sanırım hepimiz yemeğin haz verdiğini biliyoruz ve birinin sizin lezzetli olduğunu bildiğiniz bir yemeği yemesine tanık olmak bu haz duygusunu tetikleyebiliyor." dedi.

ÇIKARDIĞI SESLERİ DUYMAK İSTİYORLAR

Lace, ayrıca sayısız özel video isteği aldığını da dile getirdi.

Genç kız, erkeklerin özellikle "yutkunmasını ve çiğnemesini" izlemek için çok para ödediğini de itiraf ediyor. Lace'e göre erkekler bunu "tahrik edici" buluyor. En çok yemesi istenilen yemek çeşidinin ise erişte veya makarna olduğunu belirtti.

Birçok kişinin yemek yerken çıkardığı sesleri duymak istediğini söyleyen Lace, "Ayrıca karnımın ne kadar dolu ve yuvarlak olduğunu görmeyi de seviyorlar." dedi.

Genç kız, yemek yemeyi sevdiğini ve bu tarz içerikler yapmaktan hoşlandığını ancak sağlığına zarar verecek şekilde davranmadığını ekledi.