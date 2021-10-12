Yemeklerinizi anında ısıtan en büyük yardımcınız mikrodalga fırın çeşitleri

Mutfaklarda kullanılan mikrodalga teknolojisinin kökeni, düşündüğümüzden daha eskiye dayanıyor. İlk mikrodalga fırın 1940'lı yıllarda icat edildi ama 340 kilocuk olması büyük sorun yarattı! "Evlerde bu kadar büyük mikrodalga fırın nasıl kullanılır?" diye hayrete düşmeyin hemen, o yıllarda mikrodalgalar sadece restoranların mutfaklarını süsledi. İnsanlığın geri kalanıyla büyük buluşu kavuşturmak için biraz daha beklemek gerekti. Bugün durum tamamen farklı, neredeyse her evde bir mikrodalga fırın var.

"Mikrodalga fırın nedir?" diye soracak olursak bu fırınların yemekleri diğer fırınlara oranla daha hızlı pişiren, buzlarını çözen, ısıtan, yani birden fazla özelliği bir araya getiren pişirme araçları olduğunu görürüz. Radyo dalgalarını kullanan mikrodalga fırınlar besinlerdeki su moleküllerini harekete geçirir ve bu hareket ısı oluşturarak pişirme, kaynatma ve buz çözme gibi aşamaları tamamlar. Öte yandan, mikrodalga fırınların sadece ısıtma ve buz çözme işlevi olduğunu düşünüyorsanız, bir daha düşünün deriz!

Tam kıvamında, hep lezzetli

Mikrodalga fırın ne işe yarar? Katı ya da sıvı fark etmez, hızlıca yiyecek ve içecekleri ısıtmaya ve pişirmeye yarar. Bu konuda verimlilik kadar tasarım da sizin için önemliyse, Samsung Ge83X mikrodalga fırına gönlünüzü kaptırmaya hazır mısınız? Siyah aynalı tasarımı ve parmağınızı anında hisseden dokunmatik kontrol paneli ile mutfaklarda şıklığı bir adım öteye taşıyan bu model, %40'lara varan enerji tasarrufuyla da faturalara nefes aldırır. Çizilmelere karşı dayanıklı seramik iç yüzeyi temizlerken fazla uğraşmazsınız. Ayrıca üçlü dağıtım sistemi tam ve dengeli bir pişirme sunar. Katı ya da sıvı bütün yemekleriniz istediğiniz kıvamda tabağınızda olur. Çocuk kilidi sayesinde en kıymetlinizi kazalardan koruyabilirsiniz. Bu kadar özellikle başa çıkmakta zorlanacağınızı düşünüyorsanız merak etmeyin, hepsini birkaç kullanımda çözebilirsiniz.

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Az yer kaplar, çok iş yapar!

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Gümüş rengiyle göze çarpan H. Koenig VIO4 mikrodalga fırın, mutfak tezgahlarınıza keyifli bir hava katar ve 20 litre kapasitesiyle de işinizi oldukça kolaylaştırır. ‎45 x 35 x 26.5 cm ebatlarındaki fırın yer kaplamadığı gibi, 11.2 kilogram ağırlığıyla zorlanmadan taşıyabileceğiniz kadar hafif. Üstelik 5 farklı pişirme seviyesinin her birinde 30 dakikaya kadar zaman ayarı yapabilirsiniz. Donmuş gıdaları saniyeler içinde çözdürebilir ve hemen ardından pişirmeye devam edebilirsiniz. Merak edenler için ekleyelim, tabak çapı 24,5 cm. Ayrıca soymakta zorlandığınız sarımsakları daha kolay soyabilmeniz için de yardım eder. Sarımsakları mikrodalgaya koyun, 15 saniye ısıtın ve kabuklarından nasıl ayrıldıklarını izleyin. Daha ne olsun! Tasarımı göz alıcı, kullanımı kolay ve kompakt bir model arayanlara tavsiye ederiz.

H. Koenig VIO4 mikrodalga fırının bütün özelliklerini bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Siz başlatın, gerisini kendi halletsin

Electrolux EMS21400S ile dünyayı kurtaramazsınız ama akşam yemeğinin kahramanı olabilirsiniz. Buzu çöz, pişirmeyi ayarla, adım adım bütün süreci takip et ya da bırak, Electrolux EMS21400S bütün bunları kendi yapsın! Buz çözme programının bitmesiyle pişirmeye otomatik olan devam eden bu model, buz sorununu çözmüş gibi duruyor. Bu fırını kullanırken yiyeceklerin en iç noktasındaki buzlar bile tamamen erir ve siz sürekli kontrol etmek zoruna kalmazsınız. Çözme ve pişirme sürecinin tamamını dijital gösterge üzerinden takip edebilirsiniz. Tercihinizi sağlıklı yiyeceklerden yana kullanıyor ve kızartmalardan uzak duruyorsanız, iki katmanlı ızgara rafı da çok hoşunuza gidecek. Üstelik ızgaralarda "Bir yanı yandı, bir yanı çiğ kaldı" devrini de geride bırakabilirsiniz. Çocuklarınıza hazır cips yedirmeyi sevmiyorsanız, ince ince doğradığınız patatesleri bu fırına koyun, önce bir dakika kadar yüksek sıcaklıkta, sonra 30 saniye düşük sıcaklıkta pişirin. Hepinize afiyet olsun!

Electrolux EMS21400S'i satın almak için buraya tıklayın.

Ankastre arayanlar buraya

Mutfağınızın şıklığını tamamlayacak bir ankastre mikrodalga fırın önerisi ister misiniz? O zaman Bosch HMT75M651'e bir bakalım. Paslanmaz çelikten yapılan mikrodalga fırının özellikleri arasında 7 otomatik program veya 5 farklı güç kademesi olması göze çarpıyor. Bu özellikleri kullanarak mükemmel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Otomatik programlama ne işe mi yarıyor? Sık hazırladığınız yemeklerin pişirme derecesini ve zamanını hafızaya kaydedin, ne zaman ihtiyacınız olursa hafızadan bütün bilgileri çağırın. Ayrıca buz çözme konusunda hızlıdan da hızlı, kaşla göz arasında buzdan bir iz bile bırakmaz! Kırmızı LED ekran üzerinden kalan zamanı da kontrol edebilirsiniz. Ön kısımdaki gömülebilir düğmeler sayesinde dış yüzeyi temizlemek de çok kolay, nemli bir bezle silmeniz yeterli.

Ankastre mutfaklarına mikrodalga arayanlar bu sayfaya göz atabilirler.

Bir tek servis yapmıyor!

Inverter teknolojisini duymuş muydunuz? Panasonic NN-DF385M, inverter teknolojisi sayesinde mikrodalga fırınlarda bile ısıtılması ve pişirilmesi zor gıdaları kısa sürede hazırlamanızı sağlar. Ayrıca daha az enerji ve zaman harcarsınız. Mesela çikolatanızı çok ısıtmadan eritebilirsiniz ya da bebeğiniz ağlamaya başlamadan mamasını homojen bir şekilde ısıtabilirsiniz. Üstten ve alttan 220 dereceye kadar ulaşan ısı ile ızgaraları da mikrodalga fırınınızda yapabilirsiniz. Panasonic NN-DF385M ile birlikte verilen ızgara teli ve emaye fırın tepsisi mikrodalgada pişirebileceğiniz yemek seçeneklerini çoğaltır. Çilekli pasta, kremalı çorba, sebzeli pizza, lahmacun ya da fırında tavuk... O gün menünüzde ve aklınızda ne varsa kısa sürede hazır olur. Bu fırının en ilginç özelliğini sona bıraktık: Kapak diğer mikrodalga fırınlarda olduğu gibi yana değil, geleneksel fırınlar gibi aşağı doğru açılır. Yer sorununuz varsa güzel çözüm!

Panasonic NN-DF385M ile gelen yeniliklerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Sağlıklı pişirme tuşuna basmayı unutmayın

Karşınıza yine bir Samsung mikrodalga fırın ile çıkıyoruz. Seramik kaplamalı iç yüzeyi sayesinde daha kolay temizlenen ve çok daha dayanıklı olan bu model, ECO mod sayesinde elektrik tüketimini azaltır. Üstelik önceden programlanmış çok sayıda tarifi birkaç dakika içinde hazırlama şansı sunar. Aynı şekilde Samsung'un birçok mikrodalga fırınında olduğu gibi bu modelde de üçlü dağıtım sistemi var ve ısı mikrodalganın her noktasında eşit seviyede dağılır. Fark nerede mi, Healthy Cooking (Sağlıklı Pişirme) özelliğinde. Tabağınızı yerleştirin, kapağı kapatın ve Sağlıklı Pişirme özelliğini devreye sokun, zaten hafızada olan otomatik programlar devreye girerek pişirmeyi başlatır. Samsung MG23F301TCR mikrodalga fırın kullanımı ile ilgili bütün ayrıntıları ve sağlıklı pişirme programlarını kullanma kılavuzdan öğrenebilirsiniz.

Gıdalarınızın besin değerini koruyan ve eşit pişiren bir mikrodalga fırın arıyorsanız buraya tıklayın.

Yemekleri yakma derdine son!

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Altıncı hissi güçlü bir mikrodalgaya ne dersiniz? Whirlpool JT479IX geleceği göremez ama yemeklerin yanacağını hisseder. Tasarımı ve nostaljik fonksiyonları ile dikkat çeken bu model; sizi yanmış, yapışmış ve kurumuş yemeklerden kurtarır. Üstelik buzları muadili mikrodalga fırınlara göre 7 kat daha hızlı çözer! Diğer öne çıkan özelliği 6. SENSE Crisp sayesinde de geleneksel fırından çıkmış gibi dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık yemekler yapar, üstelik çok daha kısa sürede! Yiyecekler daha da sağlıklı olsun ve besin değeri düşmesin istiyorsanız, o da var. Buharda pişirme yaparak lezzeti bol ve vitamini yüksek öğünler hazırlayabilirsiniz. Üç boyutlu mikrodalga dağılımı, içinde ne olursa olsun, Whirlpool JT479IX'in eşit pişirme yapmasını sağlar. Unutmadan hafızasına 90 tarife kadar kayıt yapabildiğini de ekleyelim.

Whirlpool JT479IX'in bütün bu özellikleri bu sayfada sizi bekliyor.

Farklı olmayı sevenlere!

Her durumda farkını ortaya koymayı isteyenler buraya! "Size nasıl bir mikrodalga fırın tavsiye edelim?" derken karşımıza Silverline MW9033R01 çıktı. Ankastre bir model olan bu mikrodalga fırın, retro tasarımıyla 1960'lardan günümüze ışınlanmış gibi görünüyor. Öte yandan, görünüme aldanmamak lazım, özellikleri modern çağın bütün gereksinimlerini karşılamak için yeter de artar! Buz çözme özelliği artık standart hale gelse de bu model ağırlık hesabında da gerçekten çok iyi. Buna ek olarak 9 otomatik pişirme programı ve 5 farklı güç seviyesi pişirmeye başlarken dilediğiniz ayarı yapmanızı kolaylaştırır. 23 litre hacmiyle de oldukça büyük! "Kullanım kadar görünüm de benim için önemli" diyorsanız Silverline MW9033R01'den şaşmayın deriz.

Retro tasarımıyla dikkat çeken Silverline MW9033R01'i incelemek için buraya tıklayın.

Favori yemeklerinizi aklında tutar

Kalabalık bir aileniz, sürekli gelen misafirleriniz ve hiç kalkmayan sofralarınız mı var? "Benim için en iyi mikrodalga fırın hangisi?" diye soruyorsanız Teka ML 822 L'yi incelemeye ne dersiniz? LED ekranlı kontrol paneliyle pişirmenin her aşamasını görebileceğiniz ve çocuk kilidiyle güvenlik sağlayabileceğiniz bu ankastre mikrodalga fırın, 22 litre kapasitesi ile bütün bu yoğunlukla baş eder. Seramik tabanı sayesinde yiyeceklerin eşit şekilde ısınmasını sağlar. Ayrıca donmuş gıdalarda gıda türüne ve ağırlığına göre seçim yaparak otomatik buz çözme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Zamanlayıcıyı 90 dakikaya kadar ayarlayabilir ve gerekirse kapağı hiç açmadan süreyi uzatabilirsiniz. Fırınla birlikte gelen ve özel olarak tasarlanan tepsi ile daha çıtır pizzalar ve börekler yapmanız mümkün!

Teka ML 822 L hakkında daha fazla bilgi almak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Çamaşır kurutmayın yeter, gerisini o halleder!

Bu mikrodalga fırın o kadar işlevsel ki, tek eksiği çamaşırları kurutmak olsa gerek! Fiyat performans dengesi ile öne çıkan Arçelik MD 2090 DS, tam 6 farklı otomatik pişirme menüsüne sahip. Ayrıca ön kısımda bulunan panel üzerinden bütün ayarları rahatlıkla yapma imkanı sunar. Zaman, program, güç seviyesi ve diğer ayarlar dokunmatik ekran üzerinden kolayca tamamlanır. Evde sinema keyfini artırmak için mikrodalga fırınınızda mısır patlatmak bile mümkün. Üstelik bu model oldukça güvenli! Çocuklarınız mutfakta sizinleyken çocuk kilidini ayarlayabilir ve içiniz rahat bir şekilde işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Arçelik MD 2090 DS mutfağımda yerini almalı diyorsanız bu sayfadan satın alabilirsiniz.

Mutfaktaki eliniz kolunuz olur

Sabah hazırlanmanız için beş dakikanız var, kapınıza misafir dayanmış, çocuklar açlıktan isyan çıkarmak üzere ve kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz. Dolayısıyla saatlerce ocak başında bekleyecek ne vaktiniz ne de haliniz var. Bir Beko BMD 2084 GMI'nız olsaydı bunlar sizin için hiç sorun olmayacaktı! Kahvaltı mı hazırlayacaksınız, çorbanız mı soğuk, sütün kaynaması mı lazım, buzlukta ikramlık böreklerin yetişmesi mi gerekiyor? Bu fırın sayesinde 30 saniye ile beş dakika arasında bunları yapabilirsiniz. Üstelik elektronik kontrol paneli işleri daha da kısaltır. 20 litre hacme sahip bu mikrodalga ile kahvaltıdan akşam yemeğine ve hatta atıştırmalıklara kadar onlarca farklı gıdayı pişirebilirsiniz.

Beko BMD 2084 GMI'yı ve diğer mikrodalga modellerini incelemek için buraya tıklayın.

Beklentilerinizin de ötesinde!

Beyaz gövde, siyah ön cam, dokunmatik panel, kolay programlama... Evet, Hotpoint Ariston MWHA 2031 MW/MW0 mikrodalga fırından bahsediyoruz. Artık zaman her birimiz için çok kıymetli, hele ki kent yaşamındaki koşturmaca içinde bir dakikanın bile önemi büyük. Trafikte kaybettiğiniz vakti mutfakta kazanmak size de eğlenceli gelmiyor mu? Bolca zaman kazandırmasının yanı sıra, bu mikrodalga fırının özellikleri arasında çocuk güvenlik sisteminin olması da önemli bir artı. Kullanım sırasında sürekli kirlenen ve temizlemesi eziyete dönüşen mikrodalga fırınlardan bıkmış olmalısınız. Bu modelin sizi yormayacak bir başka özelliği de iç yüzeyin kolay temizlenebilmesi. "Neyi, nasıl ve ne kadar sürede pişireceğim?" diye düşünmenize de gerek yok, dijital kontrol panelinden hazırlamak istediğiniz gıdaya ait ikonu seçmeniz yeterli.

Hotpoint Ariston MWHA 2031 MW/MW0 sizin için bu sayfada.

Mutfağın amatör profesyonellerine!

Sıraladığımız mikrodalga fırınlar size küçük geldiyse, biz de 40 litre hacimlisini buluruz! Franke Maris FMA 45 MW XS'nin iç hacmi o kadar geniş ki, 36 cm'ye kadar olan kaplarda pişirme yapabilirsiniz. 5 otomatik fonksiyona ek olarak tasarlanan 15 özel fonksiyon da yiyecekleri daha güzel bir şekilde hazırlamanızı sağlar. Bu mikrodalga fırının çok yer kaplayacağını düşünüyorsanız, ankastre bir model olduğu için duvarda sadece şık ön paneli göreceğinizi hatırlatalım. Izgara özelliği sayesinde soğuk kış günlerinde üşümeden evde mangal keyfi bile yaşayabilirsiniz. Neredeyse geleneksel bir fırın kadar hacme sahip bu mikrodalga fırın, enerji tasarrufu yapmanıza da olanak sağlar.

Franke Maris FMA 45 MW XS'nin geniş hacminin tadını çıkartmak için buraya tıklayın.

