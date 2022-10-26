Yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak en iyi soya sosları ve markaları

Soya sosu, Asya ülkelerinde eski bir lezzet olsa da Batı dünyası için yeni bilinen tatlar arasında sayılıyor. Pek çok kişi “Soya sosu nedir?” sorusunu soruyor. Kısaca açıklamamız gerekirse soya sosu için çeşitli yemekleri tatlandıran, özel yöntem ve içerikle fermente edilen bir sos olduğunu söyleyebiliriz. Siz de bu özel lezzeti denemek, yemeklerinizin lezzetine lezzet katmak isterseniz listelediğimiz soya soslarını inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, hazırsanız başlıyoruz!

1. Eski lezzete yeni bir dokunuş: Kemal Kükrer Soya Sosu

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Çin kökenli ve tuzlu bir aromaya sahip olan Kemal Kükrer Soya Sosu'nu denediniz mi? Eğer denemediyseniz ona mutlaka şans vermeniz gereken tatlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. “Soya sosu ne işe yarar?” diye soracak olursanız makarna, salata, mantar ve et yemekleri gibi pek çok yiyeceğe aroma verir. “Soya sosu en çok neye yakışır?” derseniz bunun tamamıyla yemek tercihinize bağlı olduğunu bilmelisiniz. Genel olarak ise et yemeklerinin marinasyon işlemlerinde ve salatalarda kullanıldığını belirtmeden geçmeyelim. Siz de farklı bir tat arayışındaysanız ürüne göz atabilirsiniz.

2. En çok tercih edilen: Amoy Soya Sosu

Başta kırmızı et olmak üzere birçok yemeğe yakışan soya sosu, kendine has lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezlerinden biri. Eğer hangi soya sosunu tercih edeceğinize karar veremiyorsanız Amoy Soya Sosu’nu deneyebilirsiniz. Soya sosu faydaları ise saymakla bitmiyor. Sosun, özellikle vücutta antikor üreten B6 vitamini içermesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek pek çok hastalığı engellediği yönünde düşünce birliği bulunuyor. Ayrıca sosun egzama, anemi, yorgunluk, kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Ancak soya sosu yoğun tuz içerdiği için özellikle tansiyon hastalarının onu kullanmaması öneriliyor. Bu nedenle soya sosunu doktorunuza danışarak öğünlerinize eklemeniz gerektiğini hatırlatalım.

3. Sağlıklı yemekler için: Kikkoman Doğal Fermente Az Tuzlu Soya Sosu

Soya sosunun içindekileri merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Soya sosu; soya fasulyesi, su, tuz, bir tür mantar püresi ve kavrulmuş tahılların fermente edilmesiyle elde ediliyor. Pek çok soya sosu, yoğun tuz içerikli olsa da bazı markalar sosu tuzu azaltılmış olarak tüketicilerinin beğenisine sunuluyor. Kikkoman Doğal Fermente Az Tuzlu Soya Sosu da bu özelliğe sahip soslardan biri. Ürün, tuzlu sevmeyen veya tuz tüketimini azaltması gereken kişiler için ideal bir çözüm olabilir. Sizin de tuz konusunda tereddütleriniz varsa ürünü rahatlıkla tercih edebilir ve yiyeceklerinize farklı bir lezzet katabilirsiniz.

4. Dünya mutfağına yayılan bir lezzet: Kiyomi Soya Sosu

Formunu koruyan ya da diyet programına uymak zorun olan kişiler, soya sosu kalorisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilir. 25 gramlık bir soya sosu ortalama 15 kalori içerir. Bir porsiyon soya sosunun besin değerini ise şöyle: karbonhidrat 1.39, protein 2.63, yağ 0.03 gram. Eğer Doğu mutfağını seviyor ya da klasik tariflerde yeni tatlar elde etmek istiyorsanız Kiyomi Soya Sosu’yla mutlaka tanışmalısınız. Sosu dilerseniz sotelenmiş yiyecekler, et tarifleri, makarna ya da mantar yemekleri için tercih edebilir; elde edeceğiniz eşsiz lezzetlerle zihinlere kazınabilirsiniz.

5. Özel bir tat: Haday Excellent Koyu Soya Sosu

Et ya da sebze yemeklerinize eşsiz bir lezzet katmak isterseniz Haday Excellent Koyu Soya Sosu’nu tercih edebilirsiniz. Soya sosu kullanımı geniş bir yelpazeye sahip olduğu için dilerseniz sosu makarna veya salatalarda da kullanabilirsiniz. Ayrıca onunla farklı soslar elde edebilmek de mümkün. Hem baskın bir aromaya hem yoğun tuz oranına sahip olmasından dolayı kullanım esnasında miktarına dikkat etmek gerekir. Soya sosu ile ilgili diğer dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de sosun pek çok alerjen madde içermesi. Özellikle soya fasulyesine karşı alerjik reaksiyon gösteriyorsanız sostan uzak durmanızda fayda var.

6. Mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz: Amoy Tuzu Azaltılmış Soya Sosu

En kaliteli soya sosu listelerinde yer alan ve sevilen ürünlerden biri de Amoy Tuzu Azaltılmış Soya Sosu. Üstelik ürün, diğer soya soslarına göre daha az tuzlu. Böylece sos, tuzun azaltıldığı diyetlerde de belli ölçülere bağlı kalınarak gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Ürün doğal içerikli olarak tüketicilere sunuluyor. Günümüzde Batı mutfaklarında da karşımıza çıkmaya başlayan soya sosu kullanımı bir hayli yaygınlaştı. Siz de bu özel üretim fermente soya sosu ile sevdiklerinize Asya mutfağı esintili lezzetli öğünler hazırlayabilirsiniz. Deniz mahsullerini de tüketmeyi seviyorsanız sosu tariflerinize ekleyebilirsiniz.

7. Farklı tatlar için: Jade Bridge Soya Sos

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Günümüzde yiyeceklerin tatlandırılması için pek çok farklı sos kullanılıyor. Bunlardan biri de Jade Bridge Soya Sos. Tuzu azaltılmış seçeneği ile herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. "Soya sosu ile neler yapılır?" diye merak edenler için sayısız pek çok tarif bulunduğunu belirtelim. Püf nokta ise sıcak yemeklerde pişirme esnasında değil, pişirildikten hemen sonra sosu kullanmak. Bu yöntem yemeğin daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ürünü sadece et ya da sebze değil, mantar yemeklerinde de deneyebilirsiniz. Oldukça geniş kullanım alanıyla her damak zevkine hitap edebileceğini söyleyebiliriz.

8. Eşsiz lezzetiyle gözdeniz olacak: Kühne Soya Sosu

En iyi soya sosu markası diyebileceğimiz Kühne Soya Sosu ile birbirinden güzel ve lezzetli yemek tarifleri deneyebilirsiniz. Özellikle Asya mutfağına meraklı olanların mutfağından eksik olmayan bu özel fermente yöntemiyle edilen sos sayesinde özel tarifler elde etmek mümkün. Ayrıca soya sosu kullandığınız tariflere ekstra tuz ve sirke eklemenize gerek kalmıyor. Baskın bir aromaya sahip olması, diğer baskın tatlar ile kullanımını engelliyor. Bu yüzden tariflerdeki ölçüleri dikkate alarak kullanmak gerekiyor. İçeriğindeki sodyum da tuz ihtiyacını karşılıyor. Sosun bir diğer özelliği ise yemeklerin kendi lezzetini daha çok açığa çıkarması.

9. Asya mutfağının vazgeçilmezi: Sun-G Az Tuzlu Soya Sosu

Farklı lezzetler peşindeyseniz ve dünya mutfağına açılmak istiyorsanız bunun için diğer ülkelerin kendine has yöntemleriyle geliştirdiği özel soslardan yararlanarak yeni tarifler deneyebilirsiniz. Asya mutfağından doğan Sun-G Az Tuzlu Soya Sosu da farklı lezzetler keşfetmenizi sağlayacak özel soslardan biri. Az tuzlu olarak üretilen sos, yemeklerinde çok tuz olmasını istemeyenler için harika bir seçim. Tam 1 litrelik büyük şişede satışa sunulan soya sosu ile uzun süre eşsiz lezzetler hazırlayabilir, sürekli yeni ürün almak yerine bütçenize de destek olabilirsiniz.

10. En lezzetlisi, en doğalı: Kilikya Soya Sosu

Özel yemeklerde kullanılan sosların da kaliteli ve iyi içerikli olması gerekiyor. Bu konuda en iyi soya sosu olarak sayabileceğimiz ürünlerden biri, Kilikya Soya Sosu. Hem birinci sınıf hem doğal içerikli olması sebebiyle sosu yemek hazırlığında gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Kırmızı et, tavuk, salata, makarna ve mantar gibi pek çok yemeklere özel bir aroma kazandıran soya sosu ile unutulmaz lezzetlere imza atabilirsiniz. Damak zevkine önem veren kişilerin sıklıkla kullandığı özel tatlardan biri olan soya sosu, 1 litrelik şişesiyle uzun süre yemeklerinize lezzet katacak!