Yemekteyiz'deki tartışma Seda Sayan'ı kızdırdı! Yemekteyiz yeni sezon yarışmacıları kimler?

Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yeni sezon 2. bölümünde Arzu Atik yarışmacıları evinde ağırladı. Ancak 3. gün yarışmacısı olan Günay Hanım, sofrada sürekli tartışmasıyla gündeme geldi. Seda Sayan, bir süre sonra dayanamadı ve Günay Hanım'a susmasını sert bir şekilde söyledi.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ 1. HAFTA YARIŞMACILARI KİMLER?

Yadigar Kesin

Aslen Samsunlu olan Yadigar Keskin, 52 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. 34 yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çocuğu ve bir torunu var. 19 Ağustos Pazartesi günü haftanın açılışını yapan Yadigar Keskin, diğer günlerde rakiplerinin yemeklerini yorumlayıp değerlendirecek.

Arzu Artik

Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, son çocuğunu doğurduktan sonra kariyerine ara verdi.

Günay Aktağ

52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, boş vakitlerinde bahçe ve el işleriyle uğraşmayı seviyor.

Ekrem Çapri

Yemekteyiz'de finalden bir gün önce Ekrem Çapri yarışacak. Tekstilci olan Ekrem bey aslen Trabzonlu. İstanbul'da yaşayan Ekrem Çapri evli ve 2 çocuk babası.

Neslihan Yazıcı

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı, final gününe ev sahipliği yapacak.

