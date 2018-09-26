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Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'in kaşındaki piercinglerle dikkat çeken yarışmacılarından Hamide Eda Demir, hayat hikayesiyle herkesi şaşırttı.

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan 30 yaşındaki Hamide Eda Demir, hayat hikayesiyle herkesi şaşırttı. Özellikle kaşındaki piercinglerle dikkat çeken, 5 buçuk yaşında bir çocuk annesi Hamide Eda Demir, muhasebe işinden servis şoförlüğüne kadar bir çok işte çalıştığını söyledi.

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞ

Dört yıl önce eşinden ayrıldığını ve sonrasında hayatına devam ettirmek adına ev temizliğine gittiğini söyleyen 30 yaşındaki Eda Hanım, muhasebe işiyle uğraşmış, pansiyon işletmiş ve bir dönem personel servisi şoförlüğü bile yapmış.

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Hamile olduğunu öğrendikten sonra şoförlüğü bıraktığını söyleyen Hamide Eda Demir, yarışmacıları ve program ekibini ise üç yıldır temizliğine gittiği evde misafir etti.

ACIDAN HOŞLANIRIM

Öte yandan kaşının üzerindeki piercinglerle ilgili de konuşan Eda Demir, program sunucusu Onur Büyüktopçu'nun 'hiç acıtmadı mı?' şeklindeki sorusuna acı çekmekten hoşlandığını, fırsatı olsa tüm vücuduna taktırmak istediğini söyleyerek gerek Büyüktopçu'yu ve gerekse ekran karşısındakileri şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Yemekteyiz Hamide Eda Demir

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