Yeni 2021 Isuzu D-MAX Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatları nasıl? Hangi motor ile geliyor?

Yeni D-Max’te çok büyük bir değişim yaşandığını dile getiren Tuğrul Arıkan, “Tamamen değişen dış ve iç tasarım, geliştirilen sürüş konforu ve yeni ileri sürüş destek sistemleri ile D-Max yeniden doğdu. Euro 6d emisyon standartlarına uyum sağlayan yeni D-Max her zamankinden daha çevreci. Geliştirilmiş motoru, iyileştirilmiş tepki süresi, düşük yakıt tüketimi ve performansıyla sunulduğu pazarlarda yeni D-Max büyük beğeni aldı. Tasarım çok önemli ancak araç özellikleri ve donanımı ile ilgili de önemli değişiklikler var. Tüm versiyonlarda sunulan 800 mm sudan geçiş yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi off-road severler için önemli bir gelişme. Güvenlik çok önemli. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima diğer akla ilk gelenler. Tüm bu özellikleri ile D-Max karakteristik, cesur ve akıllı. Müşterilerimizden yoğun ilgi göreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ 2021 ISUZU D-MAX HANGİ GÜVENLİK DONANIMLARINI SUNUYOR?

Yeni D-Max tüm versiyonları ile eski versiyonlarına göre daha donanımlı. Tüm bu donanım özelliklerinin yanında 4.000.000 km’ye eşdeğer testler ile Isuzu’nun sağlamlığından ödün vermiyor. Güvenlik konusunda yeni bir sınıf belirleyen D-Max özellikle V-Cross donanım seviyesindeki stereo kamera, arka radar, trafik işareti tanıma ve hatırlama, ön çarpışma ve otonom frenleme, dönüş asistanı, çoklu çarpışma önleyici fren sistemi, adaptif hız sabitleme, otonom frenleme, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve uzun far asistanı gibi bir çok özelliği ile çok daha güvenli bir sürüş sağlarken ön ve arka park sensörleri, dönüş asistanı ve geri görüş kamerası ve çok daha yumuşak direksiyonu ile şehir içi kullanımı da sorunsuz hale getiriyor.

YENİ 2021 ISUZU D-MAX'A EURO NCAP VE AVUSTRALYA ANCAP'DAN 5 YILDIZ

Hava yastıkları güvenliği artıracak şekilde geliştirilen yeni D-Max’e ayrıca merkezi hava yastığı gibi sınıfında fark yaratan yeni güvenlik önlemleri de eklendi. Güvenlikte yepyeni bir noktaya ulaşan yeni D-Max, Avrupa Euro NCAP ve Avustralya ANCAP’ten 5 yıldız aldı.

YENİ 2021 ISUZU D-MAX TÜRKİYE'DE KAÇ PARADAN SATILACAK?

Isuzu D-MAX 4x2 V-GO MT: 270.200 TL

Isuzu D-MAX 4X4 V-GO MT: 329.300 TL

Isuzu D-MAX 4X4 V-CROSS AT: 408.400

Isuzu D-MAX 4x2 V-LİFE MT: 325.600 TL

Isuzu D-MAX 4X4 V-LİFE MT: 339.400 TL

Isuzu D-MAX 4X2 V-LİFE AT: 355.600 TL

Isuzu D-MAX 4x4 V-JOY - AT: 408.400