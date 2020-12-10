Yeni 2021 Isuzu D-MAX Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatları nasıl? Hangi motor ile geliyor?

Tamamen yeniden tasarlanan D-Max eskisinden çok daha agresif bir görünüme kavuştu. Yeni ve karakteristik bir yüze kavuşan D-Max hem iç hem de dış tasarımında ticari araç kalıplarını kıran modern çizgilere sahip. Tüm bu değişimi “Hayallerin için yeniden tasarlandı” sloganı ile ortaya koyarken değişim sadece görünen özelliklerle sınırlı kalmadı. Daha verimli ve daha iyi performansa sahip bir motor, araç güvenliğini ve sağlamlığını artırmayı hedefleyen iyileştirilmiş şasi, yeni süspansiyon yapısı ve daha büyük frenler ile birlikte aracın altyapısında da büyük yenilikler mevcut. Tüm bu değişimler ile birlikte D-Max tüm versiyonları ile 800 mm sudan geçebilme kabiliyetine kavuştu. Yaklaşma, uzaklaşma açıları iyileşirken aracın yakıt tüketiminde de belirgin bir iyileşme sağlandı.

YENİ 2021 ISUZU D-MAX HANGİ DONANIMLAR İLE GELİYOR?

Başarılı ticari araç üreticilerinden Isuzu, pick-up segmentindeki iddiasını tamamen yenilenen D-Max ile bir kez daha ortaya koyuyor. Yeni D-Max, 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. “V-Go” donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimi eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken, “V-Life” ise D-Max’i iş gereksinimlerinin yanında kişisel olarak kullanacak kişiler düşünülerek tasarlandı. “V-Joy” ve özellikle de “V-Cross” sürüş deneyiminden daha fazla keyif almak ve üst segment araç konforunu hissetmek isteyenler için tasarlandı. Yeni D-Max, V-Cross versiyonu ile müşterilerine hayallerin ötesinde özellikler sunarak sınıfında yeni bir çığır açmayı amaçlıyor.

YENİ 2021 ISUZU D-MAX'IN KOKPİTİ NASIL?

Yeni D-Max’te çok büyük bir değişim yaşandığını dile getiren Tuğrul Arıkan, “Tamamen değişen dış ve iç tasarım, geliştirilen sürüş konforu ve yeni ileri sürüş destek sistemleri ile D-Max yeniden doğdu. Euro 6d emisyon standartlarına uyum sağlayan yeni D-Max her zamankinden daha çevreci. Geliştirilmiş motoru, iyileştirilmiş tepki süresi, düşük yakıt tüketimi ve performansıyla sunulduğu pazarlarda yeni D-Max büyük beğeni aldı. Tasarım çok önemli ancak araç özellikleri ve donanımı ile ilgili de önemli değişiklikler var. Tüm versiyonlarda sunulan 800 mm sudan geçiş yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi off-road severler için önemli bir gelişme. Güvenlik çok önemli. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima diğer akla ilk gelenler. Tüm bu özellikleri ile D-Max karakteristik, cesur ve akıllı. Müşterilerimizden yoğun ilgi göreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.