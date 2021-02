Yeni Adana Stadyumu'nun ismi açılışta açıklanacak

Adana’da yapımı tamamlanan Yeni Adana Stadyumu, 17.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferanstan katılacağı törenle açılacak. Açılış öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kent protokolüyle birlikte stadyumu gezdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Adana’nın yeni stadı üzerinde çalıştığımız ve yoğun mesai harcadığımız bir konuydu. Bugün bunu da neticelendirmiş olduk. Adanamız ve güzide kulüplerimiz için hayırlı olsun. Biliyorsunuz Peyami Safa’nın bir sözü var. 'Spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın ön sözüdür' diyor. Spor hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal anlamda çok önemli bir olgu. Bu algıyı her daim güçlü tutmak ve bu alanda çalışmak ülkemizin her alanda olduğu gibi 19 yıldan beri gelişim ve kalkınma mücadelesindeki en önemli alanlardan bir tanesi oldu. Sporun iyileştiren yönünü her zaman önde tuttuk. Gerek gençlerimizin gerekse halkımızın spora erişimini çok önemsedik. 81 ilimizde her ilçe ve mahallemizde önemli bir spor devrimini gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu anlamda en önemli gördüğü konulardan bir tanesi gençlerimiz, onların erişimi ve fırsat eşitliği. Bu noktada başta gençlerimiz olmak üzere ülkemizin her yerinde en kaliteli, en yeni tesislere sahibiz" diye konuştu.