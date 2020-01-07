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  4. ’Yeni Başlangıçlar’ projesinin konuğu: Nejat İşler

’Yeni Başlangıçlar’ projesinin konuğu: Nejat İşler

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

İsviçreli saat markası Wainer, 2019’da başladığı ’Yeni Başlangıçlar’ projesi kapsamında Mehmet Güreli’nin ardından Nejat İşler ile bir araya geldi.

’Yeni Başlangıçlar’ projesinin konuğu: Nejat İşler

İsviçreli saat markası Wainer, 2019’da başladığı ’Yeni Başlangıçlar’ projesi kapsamında Mehmet Güreli’nin ardından Nejat İşler ile bir araya geldi. İşler’in yeni bir başlangıç yapma hikayesi; kendi anlatımıyla kısa bir video ile sosyal medyada beğeniye sunuldu.
Wainer, hayatın içinde farkedilmeyen olasılıkları ve yenilikleri keşfederek fark oluşturan insanları konuk ettiği ’Yeni Başlangıçlar’ projesi kapsamında Nejat İşler ile bir araya geldi. Hayatın içerisindeki her anın yeni bir başlangıç olduğuna ve bu başlangıçların kutlanmayı hak ettiğine inanarak 2019 yılında söz konusu projeye başlayan Wainer; ilk olarak yönetmen, ressam ve müzisyen Mehmet Güreli ile gerçekleştirdiği çalışmanın ardından bu kez kameranın karşısına ünlü oyuncu ve sanatçı Nejat İşler hayat hikayesini aktarmak için geçti. Proje kapsamında İşler’in yaşadığı rahatsızlıktan sonra İstanbul’dan ayrılma kararını nasıl aldığı, Gümüşlük’e yerleşme süreci ve yeni bir başlangıç yapma hikayesi, kendi anlatımıyla sosyal medyada izleyiciyle buluşuyor.
’’Başlangıçlar cesaret ister’’
Başlangıçların değerli olduğunu ve karar vermenin en temelinde cesaret gerektiğini anlatan Nejat İşler hikayesini şöyle anlattı:
’’Başlangıçlar cesaret ister; saf cesaret. Ben yeni başlangıcımı köyde yaptım. Dedim ki; birinin hayatını değiştirirsem bu bana yetecek. Dünyanın en zor şeyi insanın kendine karşı cesur olması aslında. Kendine cesaretle yaklaştıktan sonra, hatanı sevabını her şeyini tartıp ondan sonra güzel bir karar verebilirsin ve bu güzel bir başlangıç olur işte’’.

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