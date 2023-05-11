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  4. Yeni boşanan Demet Özdemir'in Engin Akyürek ile ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Yeni boşanan Demet Özdemir'in Engin Akyürek ile ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

11.05.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini tek celsede bitiren Demet Özdemir'in Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile öpüştüğü sahneler gündemde. Engin Akyürek'ten hoşandığı iddiaları gündeme gelen Özdemir o sahnelerle adından söz ettirdi.

Yeni boşanan Demet Özdemir'in Engin Akyürek ile ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'da birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadan boşandı.

EBRU ŞANCI'DAN GÜNDEM OLAN İDDİA

Ebru Şancı bu süreçte ünlü oyuncu hakkında "Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp söyledi. İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii" açıklamasında bulundu.

Ekran Alıntısı

ÖPÜŞME SAHNELERİ GÜNDEMDE

Konulara dair konuşmayan oyuncu Özdemir başrolü oynadığı Adım Farah dizisindeki sahneleriyle gündeme geldi.

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Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı.

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Tahir'in odadan çıkmadan geri dönerek Farah'ı öptüğü sahne ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin Twitter hesabından yayınlanan video saatler içinde 1,5 milyona yakın izlenmeye ulaştı.


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Engin Akyürek Oğuzhan Koç ünlü oyuncu

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