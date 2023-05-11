Yeni boşanan Demet Özdemir'in Engin Akyürek ile ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'da birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadan boşandı.

EBRU ŞANCI'DAN GÜNDEM OLAN İDDİA

Ebru Şancı bu süreçte ünlü oyuncu hakkında "Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp söyledi. İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii" açıklamasında bulundu.

ÖPÜŞME SAHNELERİ GÜNDEMDE

Konulara dair konuşmayan oyuncu Özdemir başrolü oynadığı Adım Farah dizisindeki sahneleriyle gündeme geldi.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı.



Tahir'in odadan çıkmadan geri dönerek Farah'ı öptüğü sahne ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin Twitter hesabından yayınlanan video saatler içinde 1,5 milyona yakın izlenmeye ulaştı.



