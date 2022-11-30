Yeni boşanan Selen Soyder göğüs dekoltesiyle olay oldu

Lale Devri dizisi ile popüler olan Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder, 2015 yılında Oren Fransez ile evlenmişti. Selen Soyder, geçtiğimiz ağustos ayında yedi yıllık evliliğini bitirdi. 2015'te nikâh masasına oturan Soyder ile iş insanı Oren Fransez, anlaşmalı olarak boşandı.

Evliliği boyunca gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Soyder, boşanmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmeye aldığını söylemişti.

Selen Soyder, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekoltesiyle muhteşem bir dönüş yaptı.



