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Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar TL'lik bağışı yanlış anlaşıldı

15.02.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında depremzedeler için bağış toplanıyor. Birbirinden ünlü isimlerin ve sunucuların katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınına canlı bağlanan Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar TL'lik bağışı yanlış anlaşıldı. İş adamı Hamid Duras daha sonra doğru miktarı açıkladı. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv depremzedelere ne kadar, kaç TL bağışladı?

Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar TL'lik bağışı yanlış anlaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde meydana gelen iki büyük deprem sonrası toplam 10 ilin birçok kısmı enkaz altında kaldı. Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında birbirinden ünlü isimler bağış toplamak için bir araya geldiler. Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi İş adamı Hamid Duras, Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayınına katılarak bağış miktarını bildirdi.

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV DEPREME NE KADAR BAĞIŞLADI?

50 milyar lira bağış ile gündem olan Yeni Çamoluk Otomotiv: "Yanlış anlaşılma sonucu oluşan durumu düzeltme gereği duymaktayız. Yeni Çamoluk Otomotiv olarak yaptığımız bağış miktarı 50 bin liradır." dedi. Açıklamayı sunucu Acun Ilıcalı duyurdu.

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV'İN SAHİBİ KİM?

Yeni Çamoluk Otomotiv İstanbul'da otomobil satışı yapan bir galeri olarak tanınıyor. Şirketin sahibi ise iş adamı Hamid Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin bağışıyla ilgili yanlış anlaşılmanın ardından açıklama yaptı.

İş adamı Hamid Duras'ın yaptığı bağışın 50 milyar lira değil 50 bin lira olduğunu sunucu Acun Ilıcalı ifade etti.

çamoluk oto

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yeni Çamoluk Otomotiv'in bağış miktarının yanlış anlaşılması sonrası sosyal medya kullanıcılarından bazı yorumlar geldi. İşte bazı yorumlar;

  • Yarın da Çamoluk Otomotiv adına bağış gecesi düzenlemek zorunda kalacaktık.
  • Abi o Nası yanlış anlaşılmaydı aklımız duruyordu.
  • 50 milyar diyince Türkiye de ki bütün galerilerin sahipleri zannettim
  • Abinin kafası karışmış.
  • Zaten 50 milyarı nasıl verecekti.


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