Yeni dizisi The Tourist için 'heyecan verici' dedi

Jamie Dornan, HBO Max’te yayınlanacak The Tourist dizisinde rol alacak. Fifty Shades serisi ile tanınan Jamie Dornan dizide başrolü Hugo Weaving ile paylaşacak. The Tourist dizisinin yapımcıları arasında ödüllü dizi Fleabag’in başrol oyuncusu ve yaratıcısı olan Phoebe Waller-Bridge yer alıyor.

THE TOURIST HAKKINDA

The Tourist, Jamie Dornan’ın canlandırdığı İngiltereli bir adamın hikâyesine odaklanıyor. Dornan’ın canlandırdığı karakter, yoldan çıkarmak için büyük bir kamyon tarafından takip edilmesinin ve kovalamacaya girmesinin ardından gözünü Avustralya taşrasında bir hastanede açıyor.

Kazadan yaralanarak çıkmasına rağmen kim olduğunu hatırlamıyordur. Geçmişinden kendisini kovalayan acımasız karakterler ile adamın cevap arayışı, onu yabancı biri olarak taşraya doğru itecektir.

"OKUDUĞUM EN HEYECAN VERİCİ SENARYO"

Dorman yaptığı açıklamada The Tourist’in okuduğu en heyecan verici senaryoya sahip olduğunu söyledi. Jamie Dornan ile birlikte Unbelivable ve Dumplin’ yapımlarında rol alan Danielle Macdonald, Line of Duty dizisinden Shalom Brune-Franklin ve The Lord of the Rings, V for Vendetta, The Matrix gibi filmlerde rol alan usta oyuncu Hugo Weaving de kadroda yer alıyor.

Çekimleri bu yıl Avustralya’da gerçekleştirilecek olan dizinin 2021 sonu ya da 2022 başında izleyici ile buluşması bekleniyor.