Yeni doğan bebeği 15 yaşındaki annesi mi öldürdü? Duruşma boyunca kimsenin yüzüne bakamadı!

Son dakika haberi: 2019'da yaşanan feci olay sonucunda talihsiz bebek doğduktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünün önce doğal olduğu iddia edildi fakat daha sonra soruşturma başlatıldı. O zamanlar 15 yaşında olan genç annenin çocuğunu öldürdüğüne dair kanıtların olduğu iddia edildi. Genç anne 45 dakikalık duruşma boyunca başını öne eğdi.

İngiltere’nin Worcester Crown Court bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki 18 yaşındaki Paris Mayo, henüz 15 yaşındayken yenidoğan bebeğini öldürme suçundan üç yıl sonra tutuklanarak hakim karşısına çıktı. Cinayet suçlamalarını reddeden anne, gelecek yıl bir kez daha yargılanacak.

SON DAKİKA: 15 YAŞINDAKİ ANNEYE CİNAYET SUÇLAMASI! BAŞINI ÖNE EĞDİ...

Şimdilerde 18 yaşında olan Paris Mayo, üç sene önce yeni doğan çocuğunu öldürmekle suçlanıyor. Mayo, suçlamaları tamamen reddetse de mahkeme boyunca kafasını öne eğdi.

Bebeğin annesi kefaletle serbest kaldı. 2019'da gerçekleşen olayın ardından Paris Mayo, yüksek mahkeme önünde yeniden yargılanacak.



