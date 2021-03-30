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Yeni doğan bebeğinin manikürlü tırnaklarını paylaşan anne sosyal medyanın eleştiri oklarının hedefi oldu

Seray Üstün Seray Üstün
30.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepkilerden sonra ismini gizlemeyi tercih eden bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda tüm dünyada infial etkisi yarattı. Yeni doğan bebeğinin manikürlü ellerinin fotoğrafını Facebook hikayesinde paylaşan anne bir anda gündem oldu.

Yeni doğan bebeğinin manikürlü tırnaklarını paylaşan anne sosyal medyanın eleştiri oklarının hedefi oldu

Yeni doğmuş bir bebeğin sivri ve uzun manikürlü tırnaklarının fotoğrafları internette viral oldu. Anne bebeğinin birbirinden değişik manikürlü görüntülerini peşi sıra yayınladı. Annenin manikür yeteneklerini göstermek için paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki topladı.

fotoğraf

Paylaşıldığı andan itibaren tepkilerin odağındaki isim haline gelen anne, fotoğraflarına “Bebeklerinizin tırnaklarını ucuz fiyata yapabilirim” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları ise vakit kaybetmeden bebeğin keskin tırnaklarının tehlikelerine dikkat çekmeye başladı ve yorumlarda bulundular. Bir kullanıcı “Bebek tırnakları olduğu haliyle zaten yeterince keskin, kızımı pençelerle donatmayı hayal bile edemiyorum” dedi.

facebook

Bir kişi ise “Bebeğin gözünün kaşınması onun kör kalmasına neden olabilir” yorumunu yaparak tehlikeye dikkat çekti. Buna karşılık bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu fotoğrafların sadece bir photoshop olabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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