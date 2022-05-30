Yeni doğum yapan Fulya Zenginer bebeğinin yüzünü gösterdi

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden Fulya Zenginer, grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri oğullarını, 6 gün önce kucaklarına almıştı.

İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Zenginer ve Evren'den yeni fotoğraflar geldi. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan ünlü çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

32 yaşındaki oyuncu, keyifli karelerine "Kime daha çok benziyor?' diyecektik ama Miloşun karnı acıktı. Milan bir haftalık... Fotomuzu da babannemiz çekti" ifadelerini not düştü.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çiftin fotoğraflarına; Yüsra Geyik, Hande Soral, Asuman Dabak, Zeynep Tuğçe Bayat, Alara Bozbey ve Edip Tepeli gibi ünlü isimler yorum yaptı.

