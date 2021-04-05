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Yeni evlenen Kutsi'den aşk paylaşımı

05.04.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Annem Bir Melek dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlenen Kutsi aşk paylaşımıyla beğeni topladı.

Yeni evlenen Kutsi'den aşk paylaşımı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le sürpriz bir şekilde evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te nikah masasına oturan Kutsi ile Sibel Ülker'den ilk aşk pozu geldi.

Şarkıcı Kutsi eşi Sibel Ülker ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını haykırdı.

Ekran Alıntısı

Kutsi eşi ile pozunu "O kadar güzel gülüyor ki... İyi ki varsın iyi ki sevmişim seni, sağol yanımda olduğun için, ömrüme ömür kattığın için, benim gönlü güzel, kalbi güzel günebakanım..." notuyla paylaştı.

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Kutsi
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