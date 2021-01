Yeni Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum eskisini sollayacak

90’lı yıllara damgasını vuran Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum filminin televizyon uyarlaması I Know What You Did Last Summer'ın dizi versiyonunun oyuncu kadrosu belli oldu.

Ekim ayında geri döneceği duyurulan dizinin kadrosuna Jumanji: The Next Level filminde rol alan Madison Iseman, daha önce Light as a Feather’da boy gösteren Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom ve Bill Heck katıldı.



Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman



Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene



Cassie Beck, Brooke Bloom, Bill Heck

Dizi, 1997 yapımı film gibi 1973’te yayınlanan Lois Duncan romanından uyarlanacak. Sırlarla dolu bir kasabada bir grup genç, mezuniyet gecelerinde yaşanan ölümcül bir kazadan bir yıl sonra gizemli bir kancalı katil tarafından takip edilecekler. Sara Goodman (Preacher) dizinin senaryosunu yazdı, Sony Pictures Television ise yapımını üstlendi. Çekimler bu ay içinde Hawaii'de başlayacak. Şu an için oyuncuların canlandıracağı karakterlerle ilgili bilgi verilmedi.

Slasher türündeki 1997 yapımı filmin başrolünü Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe ve Freddie Prinze Jr. üstlendi. 1998’de Hewitt eşliğinde I Still Know What You Did Last Summer adında bir devam filmi gelmiş, 2006’da ise DVD üzerinden I’ll Always Know What You Did Last Summer isimli yeni bir film yayınlanmıştı.