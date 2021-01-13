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Dönüşüne az bir zaman kalan The Walking Dead yine şaşırttı

13.01.2021 08:59 | Son Güncelleme:
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Dönüşüne az bir zaman kalan The Walking Dead yine şaşırttı

The Walking Dead 10. sezon kalan bölümleri 28 Şubat tarihinde ekrana dönüyor. The Walking Dead hayranlarına sürpriz yaparak yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

The Walking Dead 10. sezonun kalan bölümleri 28 Şubat tarihinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. The Walking Dead dizisinden yeni bir tanıtım videosu geldi. The Walking Dead 10. sezondan son altı bölüm gösterilecek.

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Maggie'nin geri döndüğü bölümlerde Negan'ın eşi Lucille de görünecek. Lucille karakterini Jeffrey Dean Morgan'ın eşi Hilarie Burton canlandıracak. Tanıtım videosu önemli karakterleri çeşitli slogan cümleler eşliğinde kullanarak ekrana taşıyor.

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The Walking Dead, bu yıl içinde başlayacak ve iki parça 24 bölüm halinde yayınlanacak 11. sezonuyla ekrana devam edecek. Dizinin yeni uzantılarının hazırlıkları ise şimdiden devam ediyor.

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