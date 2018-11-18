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Yeni Gelin dizisi ekrana böyle veda edecek! Yeni Gelin 63. final bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 18.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 63. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Yeni Gelin final bölümünde, Doğum sancıları tutan Bella’nın apar topar hastaneye götürüldüğü tanıtımda Bozoklar büyük bir heyecan yaşıyor. Konservatuar için seçmelere giden Şirin’e Baran’ın desteği dikkat çekerken, Bella doğuma giriyor! Peki Yeni Gelin dizisi ne zaman final yapacak? İşte Yeni Gelin final bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanacaklar.

Yeni Gelin dizisi ekrana böyle veda edecek! Yeni Gelin 63. final bölüm fragmanı izle

Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı, Yeni Gelin’in 63. final bölümü fragmanı yayınlandı. Yeni Gelin dizisi 24 Kasım Cumartesi yayınlanacak olan 63. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı, Yeni Gelin’in final bölümü tanıtımı yayınlandı. Doğum sancıları tutan Bella’nın apar topar hastaneye götürüldüğü tanıtımda Bozoklar büyük bir heyecan yaşıyor. Konservatuar için seçmelere giden Şirin’e Baran’ın desteği dikkat çekerken, Bella doğuma giriyor!

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Yeni Gelin’in 62. son bölümünde yaptıkları oyunla konağa dönen Ayşe ve Möhteber’i karşısında bulan Asiye deliye dönse de kumalarını affetmesi uzun sürmedi. İkiz bebekleri olacağını öğrenen Şirin ve Baran sevinçlerini Bozoklarla paylaşırken, Bella konak halkını muma çevirmekle meşguldü. Herkes, hamilelikle birlikte gürültüye tahammülü kalmayan Bella’yı memnun etmeye çalıştı. Bella’nın aşerdiği meyveyi bulmak için elinden geleni yapan Hazar ve Kağan’ın başları yine belaya girdi. Hazar nezarethanede, Kağan soğuk hava deposunda kurtarılmayı bekledi. Bella, sağlıklı bir hamilelik ve sağlıklı doğum mottosuyla aile bireylerine sırasıyla görev ve sorumluluklar verdi. Bella’nın verdiği görevle bütün konak yumurta peşine düşerek, hayatlarını birer yumurtaya adadı. Bozokların en yeni üyesi, asıl sürpriz yumurta ise erken gelmeye karar verdi. Doğum sancıları tutan Bella’nın “Kızımız geliyor!” sözleriyle doğumun başladığının sinyallerini verdiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.
Yeni Gelin (6)
Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

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