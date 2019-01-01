Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'den yeni imaj

Enbe Orkestrasıyla çıkardığı ilk şarkısı 'Bilir mi' ile müzik dünyasına atılan Feride Hilal Akın, dizi ve sinema dünyasında oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor.

Yeni Gelin dizisinde Şirin karakteriyle, beğeni toplayan Feride Hilal Akın, son olarak sosyal medya fenomenleriAtakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin'in Kafalar Karışık filminde rol aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında olan Feride Hilal Akın, yeni imajıyla takipçilerine sürpriz yaptı. Akın, boyattığı saçlarıyla hayranlarından tam not aldı.

