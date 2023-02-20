Yeni Harry Potter filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler? Daniel Radcliffe, Harry Potter efsanesiyle geri dönüyor!

Yeni Harry Potter filmi ile ilgili detaylar, Harry Potter film serisi 9 film ile bitti. Fakat J. K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabının tiyatro oyunu sahnelenirken öte yandan da serinin uzantısı niteliğindeki Fantastik Canavarlar'ın da çekimleri sürüyor. Peki, Daniel Radcliffe'ın başrolde olacağı yeni Harry Potter filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler?

YENİ HARRY POTTER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Harry Potter film serisinin hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Hogwarts Legacy oyununun tutması yapımcı firmada heyecan yarattı. İddiaya göre yeni bir Harry Potter filminin çekilecek.

YENİ HARRY POTTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre yeni Harry Potter filmin ön yapım aşamasına başladı. Buna göre serinin ilk filmlerinde olan çok sayıda oyuncunun filme geri dönecek.

DANİEL RADCLIFFE, EMMA WATSON VE RUPERT GRINTLE ANLAŞMA İMZALANACAK

Yapımcı firmanın Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'le yeniden anlaşma imzalayacağı söyleniyor.

