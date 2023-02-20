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Yeni Harry Potter filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler? Daniel Radcliffe, Harry Potter efsanesiyle geri dönüyor!

20.02.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Harry Potter filminin ne zaman vizyona gireceği basında yer alan haberlerin ardından merak konusu olurken, serinin fanları ünlü oyuncu Daniel Radcliffe'ın kadroda olup olmadığını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. J. K. Rowling'in kitabından uyarlanan efsane film serisine dair sosyal medyada ve basında yeni iddialar yer aldı. Peki, Yeni Harry Potter filmi ne zaman vizyona girecek? Yeni Harry Potter filminin oyuncuları kimler?

Yeni Harry Potter filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler? Daniel Radcliffe, Harry Potter efsanesiyle geri dönüyor!

Yeni Harry Potter filmi ile ilgili detaylar, Harry Potter film serisi 9 film ile bitti. Fakat J. K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabının tiyatro oyunu sahnelenirken öte yandan da serinin uzantısı niteliğindeki Fantastik Canavarlar'ın da çekimleri sürüyor. Peki, Daniel Radcliffe'ın başrolde olacağı yeni Harry Potter filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler?

YENİ HARRY POTTER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Harry Potter film serisinin hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Hogwarts Legacy oyununun tutması yapımcı firmada heyecan yarattı. İddiaya göre yeni bir Harry Potter filminin çekilecek.

YENİ HARRY POTTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre yeni Harry Potter filmin ön yapım aşamasına başladı. Buna göre serinin ilk filmlerinde olan çok sayıda oyuncunun filme geri dönecek.

DANİEL RADCLIFFE, EMMA WATSON VE RUPERT GRINTLE ANLAŞMA İMZALANACAK

Yapımcı firmanın Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'le yeniden anlaşma imzalayacağı söyleniyor.

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