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Yeni Hayat dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kanal D'nin yeni dizisi Yeni Hayat ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2020 22:14 | Son Güncelleme

Başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un olduğu Yeni Hayat dizisinden ilk fragman yayınlandı. Yyapımcılığını Karga Seven Pictures'ın üstelendiği Yeni Hayat'ın oyuncu kadrosu da belli oldu? Peki Yeni Hayat dizisi ne zaman başlıyor?

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği, Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Yeni Hayat, Mart ayında Kanal D'de başlıyor.

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor.

yeni hayat

Senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdığı Yeni Hayat, korumasını sağladığı kadına aşık olan bir korumanın imkansız aşkını konu alıyor.

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