Yeni iPhone modelleri iPhone Xc, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus fiyatları belli oldu!

iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı bugün sızdı. iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı bu sefer gerçekten cep yakacak. iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı tam 15.000 TL olabilir!

2018 iPhone fiyatları belli oldu! 2018 iPhone Xs, iPhone Xs Plus ve iPhone Xc özellikleri neler?

1 / 35 Gün geçmiyor ki yeni iPhone modelleri hakkında yeni bir sızıntıya daha tanıklık etmeyelim. Şimdiye kadar 2018 iPhone modelleri ile ilgili pek çok sızıntı ve raporla karşılaştık. Bu raporlar sayesinde cihazların tasarımları, özellikleri ve fiyatları hakkında pek çok bilgi edindik. Malakta kalan tek şey ise yeni iPhone modellerinin nasıl isimlendirileceğiydi. Sonunda bu soru işareti de cevap buldu.

2 / 35 Apple’ın yeni iPhone modellerini nasıl isimlendireceğine dair pek çok iddia ortaya atıldı. Kimi sızıntılarda yeni modeller iPhone 9, iPhone 11 ve iPhone 11 Plus olarak, kimi sızıntılarda ise iPhone SE2, iPhone X ve iPhone X Plus olarak karşımıza çıktı.

3 / 35 Son olarak ise iPhone 9, iPhone Xs ve iPhone Xs Max isimleri ortaya atıldı. Hatta Apple’ın bu isimleri kullanacağına dair inanç hayli fazlaydı. Fakat etkinliğe sayılı saatler kala ortaya yeni bir rapor çıktı.

4 / 35 Çin kaynaklı bu rapora göre yeni iPhone modelleri iPhone Xc, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus şeklinde isimlendirilecekler.

5 / 35 Bilindiği üzere Apple “C” takısını daha önce iPhone 5c modelinde kullanmıştı. C’nin açılımı tam olarak bilinmese de ucuz iPhone modelli için bu ismin kullanılması pek de şaşırtıcı değil.

6 / 35 2018 i PHONE FİYATLARI BELLİ OLDU! Apple, 12 Eylül tarihinde yeni iPhone modelleri ile karışımıza çıkacak.

7 / 35 iPhone Xc, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus ile karşımıza çıkacak olan firmanın, bu modelleri Türkiye’de ne kadara satışa sunacağı bugün sızdı.

8 / 35 iPhone X’un fiyatını dolar 5 seviyelerindeyken zamlayan Apple, bu yıl doları 7 alacak. Milliyet’te yer alan habere göre fiyatlar şöyle olacak:

9 / 35 LCD ekranlı iPhone 9 olarak bildiğiniz iPhone Xc yaklaşık olarak 10.000 TL, iPhone Xs yaklaşık olarak 12.000 TL, iPhone Xs Plus ise yine yaklaşık olarak 15.000 TL’ye satışa sunulacak.

10 / 35 Ekonomideki çalkantıların durmaması ve vergilerin indirilmemesi, telefon fiyatlarının bu seviyeyi görmesine neden oldu.

11 / 35 Dolar düşse bile artık amiral gemisi telefonlar için 10.000 TL ve üstünü gözden çıkarmanız gerekecek. Bir telefona 10.000 TL verilir mi bilinmez.

12 / 35 Türkiye’de asgari ücretli çalışan biri iPhone Xs Plus almak için 9 ay çalışması gerekiyorken, Avrupa’da asgari ücretli çalışan 1 aylık maaşının yarısı ile satın alabiliyor.

13 / 35 Maalesef bu durumun yakın bir dönemde düzelme gibi ihtimali bulunmuyor. Yaklaşık 4-5 yıl daha bu fiyatlara telefonlar satılacak ve bu telefonlara erişim azalacak.

14 / 35 2019 sonu ülkemizdeki akıllı telefon satışlarında net olarak yüzde 30 azalış olacağını düşünüyoruz.

15 / 35 Umarız ekonomideki uzun süren bu çalkalanma düzelir ve telefon fiyatları normal seviyelere döner.

16 / 35 TANITIMLAR 12 EYLÜL'DE YAPILACAK Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple 12 Eylül’de yeni iPhone modellerini tanıtacağı özel bir etkinlik düzenleyecek. Cupertino merkezli şirket bu etkinlikte 3 farklı iPhone modeli ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu modellerden birisi 5.8 inç OLED ekrana sahip, iPhone X’in devamı niteliğindeki iPhone Xs olacak. Çatı model ise 6.5 inçlik OLED ekran ile gelecek olan iPhone Xs Max olacak. Etkinliğin en çok merak edilen modeli ise 6.1 inçlik LCD ekranı ile uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülen iPhone 9 olacak.

17 / 35 Şimdiye kadar sızdırılan bilgilerde, iPhone Xs’in 999 dolar, iPhone Xs Max’ın 1049 dolar, iPhone 9’un ise 699 dolar civarında bir fiyattan satışa sunulacağına şahitlik etmiştik. Fakat ortaya çıkan son raporlar, iPhone 9 fiyatının beklentilerin hayli yukarısında olacağını gösteriyor.

18 / 35 Kısa süre önce Merrill Lynch analiz firmasından Wamsi Mohan, 6.1 inçlik modelin beklenenin aksine 699 dolar değil 799 dolar olacağını iddia etmişti. Geçtiğimiz gün WSJ’de Mohan’ın söylemlerini haklı çıkaracak bazı raporlar yayınlandı.

19 / 35 Yayınlanan raporlara göre Apple 6.1 inçlik LCD ekranlı model için 849 dolarlık bir etiket fiyatı ön görmüş. Fakat sonradan bu fiyatın 799 dolar olmasına karar verilmiş.

20 / 35 Bu durumun temel nedeni olarak iPhone Xs ve Xs Max modellerinin satışında yaşanacak düşüşler sebep gösteriliyor. Genel düşünce, kullanıcıların iPhone 9’a yönelerek, diğer modelleri görmezden gelebileceği.

21 / 35 LCD ekranlı modelin fiyatı yüksek tutularak, kullanıcıların iPhone Xs ve Xs Max’a yönlendirilmek istendiği belirtiliyor.

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