Yeni James Bond kim olacak? Gündemdeki Idris Elba, iddialar hakkında ilk kez konuştu

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle defalarca kez vizyon tarihi ertelenen ve hayranlarını bir hayli bekleten en James Bond filmi ‘Ölmek İçin Zaman Yok’ Eylül ayının sonunda gösterime girdi. Dünyaca ünlü oyuncu Craig’in son kez 007 ajanını canlandırmasının ardından serinin devam filmlerinde yeni James Bond’un kim olacağı merak edilmeye başlandı.

53 yaşındaki oyuncu Daniel Craig ilk olarak 2006 yılında ‘Casino Royale’ filminde James Bond karakterini canlandırmıştı. Yıllar içinde defalarca kez aksiyon filmlerinde Bond karakterini üstlenen Craig, 007 ajanıyla özdeşleşmişti. Craig’in Bond kariyerine son verdiğini söylemesinden sonra yeni isim merak konusu oldu. James Bond’un devam filmleri için sinema kulislerinde Idris Elba’nın adı geçmeye başladı. Ünlü oyuncu James Bond karakterini canlandıracağına dair iddialara yanıt verdi.

“BU ÇOK GÜZEL BİR İLTİFAT”

Bir sonraki James Bond filminde rol alıp almayacağı konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınan Elba, “Bu gerçekten benim için çok güzel bir iltifat. Ancak bu durumun kesinliği konusunda bir şey söyleyemem. Aslında bu konuda pek de söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Craig, Bond rolünü 2016 filmi “Casino Royal” ile Pierce Brosnan’dan devralmıştı. Yeni James Bond için ismi geçenler arasında Tom Hardy, Rege-Jean Page, James Norton, Luke Evans, Idris Elba ve Henry Cavill yer alıyor.



