Yeni kocası onu sevmedi diye 7 yaşındaki oğlunu organ mafyasına sattı! Böyle anne ne görüldü ne duyuldu

36 yaşındaki Nargiza Aytmatova, Rusya'da yaşıyordu. Sosyal medya üzerinden akıllara durgunluk veren bir ilan verdi ve 7 yaşındaki oğlunu satılığa çıkardı. Yaklaşık 4 bin sterlin karşılığında insan kaçakçılarıyla anlaştığını sanan kadının planı polis ekipleri tarafından bozuldu. Cani kadın apar topar tutuklandı.

OĞLUNU ORGAN MAFYASINA SATMAK İÇİN PAZARLIĞA OTURDU!

Bir anne nasıl bu kadar gaddar olabilir! Yeni kocası oğlunu sevmedi diye onu organ mafyasının eline bırakmaya karar verdi. 4 bin sterlin karşılığında oğlunu satmak için pazarlık masasına oturan o kadın, polis tarafından yakalandı. Aytmatova'nın iki çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

GADDAR ANNESİNE SESSİZ SESSİZ BAKTI...

Organ mafyasının izini süren polis ekipleri, oğlunu satmaya çalışan kadının karşısına kendilerinden birini oturttu. O kişinin ifadesine göre; oğlunu satmaya çalışan kadın hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Çocuğun veda ederken annesine sarıldığını söyleyen şahit, yaşananların şokundan çıkamadığını da belirtti.

ANNE BÖYLE İTİRAF ETTİ!

Oğlunu satmaya çalışan annenin Kırgızistan doğumlu olduğu, Rusya'da yaşadığı tespit edildi. Cani anne ifadesinde borçlarını kapatmak için bu yola başvurduğunu söyledi. Annesi tarafından satılmaktan son anda kurtarılan çocuk ise sosyal hizmetlerin bakımı altında...



