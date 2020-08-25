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Yeni Kuaförüm Sensin sunucusu Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Ekranların keyifle izlenen programı Kuaförüm Sensin yeni sunucusu ile gündem oldu. Gözde Kansu’nun programa veda etmesinin ardından yerine gelen Kuaförüm Sensin sunucusu Çiğdem Batur merak ediliyor. Peki, Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

Yeni Kuaförüm Sensin sunucusu Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında?

Televizyon ekranlarındaki keyifle izlenen ve merakla beklenen programlardan bir tanesi olan Kuaförüm Sensin yarışması, son olarak sunucu değişikliği ile gündeme geldi. Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu’nun programa veda etmesinin ardından Kuaförüm Sensin yeni sunucu olarak Çiğdem Batur ekranlara geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Leyla karakterini canlandırmış olan Çiğdem Batur, Kuaförüm Sensin programında ekranlara gelmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur kim? İşte Çiğdem Batur biyografi detayları...

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Kuaförüm Sensin yeni sunucusu olan Çiğdem Batur hakkında çok sayıda konu merak ediliyor. Özellikle Çiğdem Batur kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. 13 Temmuz 1982 doğumlu olduğu bilinen Çiğdem Batur yaş olarak şu anda 38 yaşında. Çiğdem Batur nereli olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü ismin Düzce doğumlu olduğu biliniyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Çiğdem Batur, daha önce çok sayıda projede yer aldı. Gazi Üniversitesi, iletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, üniversite yaşamında tiyatro topluluğuna girerek sanat hayatına başlangıç yaptı.

çiğdem batur

Spikerlik, sunuculuk eğitimi, seslendirme eğitimi ve oyunculuk eğitimi gibi çeşitli eğitimler alan Çiğdem Batur boy olarak 168 cm’dir. Çiğdem Batur diziler olarak çok sayıda başarılı yapımda rol aldı. Bu yapımların arasında Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Papatyam, Kurtlar Vadisi Pusu, Pinhan, Bizim Hikaye, Deli Gönül ve Bordo Bereliler 2: Afrin yapımları bulunuyor. Özellikle Çiğdem Batur Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Leyla Türkmen karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Daha önce çok sayıda programının sunuculuğunu da üstlenen ünlü isim ile ilgili Çiğdem Batur evli mi sorusu da soruluyor. Soyadı benzerliğinden dolayı Çiğdem Batur eşi olarak ünlü YouTuber Enes Batur'un olabileceği konuşuluyordu. Daha önce bir sosyal medya yayınında bu konuyu yalanlayan Çiğdem Batur; Enes Batur’un yaş itibarıyla kardeşi ya da çocuğu olabileceğini, zaten kendisini tanımadığını ve yalnızca soyadlarının aynı olduğunu söylemişti. Çiğdem Batur sevgilisi olarak ise daha önce Toylan Kaya ile anılmıştı. Ünlü ismin özel hayatına dair güncel bir bilgi bulunmuyor.

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