Yeni Kuaförüm Sensin sunucusu Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında?

Televizyon ekranlarındaki keyifle izlenen ve merakla beklenen programlardan bir tanesi olan Kuaförüm Sensin yarışması, son olarak sunucu değişikliği ile gündeme geldi. Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu’nun programa veda etmesinin ardından Kuaförüm Sensin yeni sunucu olarak Çiğdem Batur ekranlara geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Leyla karakterini canlandırmış olan Çiğdem Batur, Kuaförüm Sensin programında ekranlara gelmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur kim? İşte Çiğdem Batur biyografi detayları...

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Kuaförüm Sensin yeni sunucusu olan Çiğdem Batur hakkında çok sayıda konu merak ediliyor. Özellikle Çiğdem Batur kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. 13 Temmuz 1982 doğumlu olduğu bilinen Çiğdem Batur yaş olarak şu anda 38 yaşında. Çiğdem Batur nereli olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü ismin Düzce doğumlu olduğu biliniyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Çiğdem Batur, daha önce çok sayıda projede yer aldı. Gazi Üniversitesi, iletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, üniversite yaşamında tiyatro topluluğuna girerek sanat hayatına başlangıç yaptı.