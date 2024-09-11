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Yeni projesi merak ediliyordu! Demet Özdemir'e bomba partner! Yakışıklı oyuncuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.09.2024 10:57
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Son olarak Adım Farah dizisi ile ekranlarda boy gösteren Demet Özdemir'in yeni projesi büyük bir heyecanla bekleniyordu. Bir festival filmi ile izleyicisinin karşısına çıkacağını dile getiren Özdemir “Cinlerin Düğünü” filmi ile anlaşma sağladı. Ay sonu çekimleri başlayacak olan projede Özdemir'in partneri de belli oldu. Güzel oyuncu başrolü bakın kiminle paylaşacak.

Yeni projesi merak ediliyordu! Demet Özdemir'e bomba partner! Yakışıklı oyuncuyla...

MYNET-Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir'in yeni projesi heyecanla bekleniyordu.

Son olarak Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Özdemir festival filmi ile anlaşma sağladı.

DEMET

Çok sayıda projeden teklif alan ancak bir süre beklemeyi tercih eden Demet Özdemir “Cinlerin Düğünü” projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

O DA KADROYA KATILDI

Çekimleri ay sonunda başlayacak olan filmde ünlü ismin başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Kadrosunda İlhan Şen'in yer aldığı filme Kaan Yıldırım da katıldı.

kaan yıldırım

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaan Yıldırım filmde tüm dengeleri değiştiren küçük kardeş karakteri “Halit”e hayat verecek. Oldukça etkileyici bir hikâyesi olan film birçok festivalde ülkemizi temsil edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Kaan Yıldırım
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