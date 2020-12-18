Yeni Seat Leon 2021 AUTOBEST ödülünü kazandı!

Tamamen yenilenen Seat Leon, Avrupa'nın dört bir yanından gelen 31 gazeteciden oluşan AUTOBEST jürisi tarafından, “Avrupa'da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" ödülü olan "AUTOBEST 2021”e layık görüldü. 2017 yılında Ateca modeliyle de bu ödülü alan Seat, sıradan modellerin ötesine geçen otomobiller geliştirmeye ve pazara tam anlamıyla farklı ürünler sunmaya olan bağlılığını da bir kez daha göstermiş oldu.

2.3 MİLYON ADETLİK SATIŞ!

Sınıfının en belirleyici modellerinin başında gelen marka, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adediyle de nesiller boyu devam eden bir başarıya imza attı. 2014 yılından bu yana İspanya'nın en çok satan otomobili olan Leon’un dördüncü nesli, gelmiş geçmiş en iyi Leon olarak pazara sunuldu.

Leon'un başarısı 1.1. milyar Euroluk bir yatırıma dayanıyor. Bu yatırım otomobili, bağlantı, verim, dinamizm ve güvenlik alanlarında bir üst seviyeye taşırken, üretim tesisleri de bu sürece hazırlandı. Barselona'da tasarlanan ve geliştirilen Seat Leon, segmentinin önde gelen otomobillerinden biri ve markanın yeni ürün gamının taşıyıcı modeli olmaya devam ediyor.