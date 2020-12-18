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Yeni Seat Leon 2021 AUTOBEST ödülünü kazandı!

18.12.2020 08:59 | Son Güncelleme:
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Yeni Seat Leon 2021 AUTOBEST ödülünü kazandı!

Yeni Seat Leon, Avrupa ülkelerini temsil eden, 31 deneyimli gazeteciden oluşan AUTOBEST jürisi tarafından “Avrupa'da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili- Best Buy Car of Europe 2021”: " ödülüne layık görüldü.

Tamamen yenilenen Seat Leon, Avrupa'nın dört bir yanından gelen 31 gazeteciden oluşan AUTOBEST jürisi tarafından, “Avrupa'da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" ödülü olan "AUTOBEST 2021”e layık görüldü. 2017 yılında Ateca modeliyle de bu ödülü alan Seat, sıradan modellerin ötesine geçen otomobiller geliştirmeye ve pazara tam anlamıyla farklı ürünler sunmaya olan bağlılığını da bir kez daha göstermiş oldu.

Yeni Seat Leon 2021 AUTOBEST ödülünü kazandı!

2.3 MİLYON ADETLİK SATIŞ!

Sınıfının en belirleyici modellerinin başında gelen marka, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adediyle de nesiller boyu devam eden bir başarıya imza attı. 2014 yılından bu yana İspanya'nın en çok satan otomobili olan Leon’un dördüncü nesli, gelmiş geçmiş en iyi Leon olarak pazara sunuldu.

Yeni Seat Leon 2021 AUTOBEST ödülünü kazandı!

Leon'un başarısı 1.1. milyar Euroluk bir yatırıma dayanıyor. Bu yatırım otomobili, bağlantı, verim, dinamizm ve güvenlik alanlarında bir üst seviyeye taşırken, üretim tesisleri de bu sürece hazırlandı. Barselona'da tasarlanan ve geliştirilen Seat Leon, segmentinin önde gelen otomobillerinden biri ve markanın yeni ürün gamının taşıyıcı modeli olmaya devam ediyor.

SAĞLAMLIĞINI EURO NCAP'DA KANITLAMIŞTI

Daha fazla teknoloji ve bağlanabilirlik özelliklerinin yanı sıra en güncel sürüş destek sistemlerinin entegre edilmesiyle kategorisinde en iyi otomobil haline gelen Seat Leon, bağlantı, verim, performans ve güvenlik açısından ne kadar geliştiğini 2020 Euro NCAP'te kısa süre önce kanıtlanmıştı.

Yeni Seat Leon 2021 AUTOBEST ödülünü kazandı!

2001 yılından bu yana her yıl düzenlenen AUTOBEST Ödülü, Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Ödülü veren jüride yer alan 31 gazeteci, Kasım başı Avusturya'da gerçekleşen finalde, hibrit versiyon da dahil olmak üzere, Leon'un kapsamlı bir dizi test sürüşüne tabi tutmuştu. Yeni Seat Leon 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.

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