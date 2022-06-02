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Yeni seçim anketi yayınlandı! Dikkat çeken 'Erdoğan' detayı...

02.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partiler 2023 Haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlıklarını ve çalışmalarını yürütürken araştırma şirketleri de seçime ilişkin kamuoyu yoklamalarını paylaşıyor. Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) tarafından paylaşılan son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.

Yeni seçim anketi yayınlandı! Dikkat çeken 'Erdoğan' detayı...

ASPAM tarafından 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehirde 8 bin 200 kişiyle yüz yüze ve telefonla görüşülerek seçim anketi gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara yöneltilen sorular sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci sıralarda yer aldı. Erdoğan'ı izleyen isimler arasında muhalefet liderlerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

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"EN İYİ YÖNETEBİLECEK LİDER ERDOĞAN"

Anket kapsamında seçmenlere "Bu süreçte size göre Türkiye'yi en iyi yönetebilecek lider kim?" sorusu yöneltildi. Katılımcılar soruya yüzde 47,1 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını verdi. Erdoğan'ın peşinden yüzde 17,2 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 11,0 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüzde 10,6 ile Ekrem İmamoğlu ve yüzde 8,5 Mansur Yavaş geldi.

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SEÇİMLERDE MUHALEFET ÇOĞUNLUKTA

Ankette katılımcılara yöneltilen bir başka soru ise 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday görmek istedikleri oldu. Soruya katılımcıların yüzde 36,3'ü Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 15,1'i Ekrem İmamoğlu, yüzde 14,2'si Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 11,5'i Mansur Yavaş, yüzde 10,8'i Meral Akşener, yüzde 8,2'si ise Selahattin Demirtaş yanıtını verdi.

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İTTİFAKLARDA CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE GELDİ

Katılımcılar ankette "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu da yanıtladı. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 34,8'i AK Parti'ye, yüzde 25,2'si CHP'ye, yüzde 12,9'u MHP'ye, yüzde 10,8'i HDP'ye, yüzde 10,1'i İYİ Parti'ye, yüzde 1,9'u DEVA Partisi'ne, yüzde 1,4'ü Memleket Partisi'ne, yüzde 1,2'si ise Yeniden Refah Partisi'ne oy vereceğini belirtti. Diğer partilere oy vereceğini açıklayan katılımcı oranı ise yüzde 1,7 olarak açıklandı.

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