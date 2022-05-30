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Anket sonuçları olay oldu! AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi…

30.05.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken seçim iddialarının konuşulduğu şu günlerde gelen son seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. Anket sonuçlarına gören AK Parti ile CHP arasındaki fark iyice azalırken Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 34.9’da kaldı. CHP ile İYİ Parti’nin oylarının toplamı ise yüzde 43.2’yi geçti. İşte son yapılan seçim anketine göre sonuçlar…

Anket sonuçları olay oldu! AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi…

Seçim anketleri peş peşe yapılmaya devam ederken MAK Araştırma’nın yayınladığı son sonuçlar çok konuşulacak. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark giderek açılırken CHP’nin oy oranı da neredeyse AK Parti’yi yakaladı.

MAK Araştırma, mayıs ayında hazırladığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşa "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, kararsızların dağılımı sonrası dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Buna göre AK Parti, yüzde 28.3 oy ile ilk sırada yer alırken CHP, 1.2 puan geride kalarak yüzde 27.1 ile ikinci oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 16.1, HDP yüzde 7.8, MHP yüzde 6.6 olarak ölçüldü.

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Kararsızların dağılımı ile oluşan tablodaki verilerde kararsız seçmenin önemli oranda muhalefete yakın seçmen olduğu belirtildi.

DEVA, GELECEK PARTİSİ VE ZAFER PARTİSİ NE DURUMDA?

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri yüzde 3'e yakın oy aldı. Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, yüzde 2.8 oy alırken Babacan önderliğindeki DEVA Partisi ise yüzde 3.1 oy topladı.

Ülkedeki sığınmacılara yönelik çıkışları ile bilinen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 2'yi aşamadı. Zafer Partisi'nin oyu yapılan son ankette yüzde 1.8 olarak ölçüldü.

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İşte MAK Araştırma’nın yayınladığı o anketin sonuçları:

mak anket

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