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KONDA’nın o anketi gerçek mi? İki partinin oy oranı yüzde 45'i geçti! Uzun zaman sonra bir ilk…

02.06.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset arenası son dönemde oldukça sertleşirken KONDA’nın yayınlanan son anketi de çok konuşulacağa benziyor. İki gündür sosyal medyada dolaşan ancak gerçek olup olmadığı teyit edilemeyen anket için bugün gazeteci İsmail Saymaz “Herkes birbirine ‘Anket gerçek mi?’ diye soruyor. Cevap veriyorum: Evet.” diyerek anketin detaylarını paylaştı.

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İki partinin oy oranı yüzde 45'i geçti! Uzun zaman sonra bir ilk…

Siyasi parti liderlerinin seçim iddiaları dikkat çekerken seçim anketleri sonuçları da bir bir açıklanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamada 'Haziran ayı sonunda yüzde 20'yi göreceğiz' demişti. KONDA’nın son anketine göre iki partinin toplam oy oranı yüzde 45'i geçtiği öne sürüldü. KONDA’nın anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şu şekilde yer aldı; AK Parti yüzde 28.7, CHP yüzde 24.7, İyi Parti yüzde 21.7, HDP yüzde 12.2 ve MHP yüzde 7.5, diğerleri ise yüzde 5.2.

KONDA'YA GÖRE HALKIN YÜZDE 57'Sİ MUHALEFETİN ADAYINA OY VERECEK

İşte İsmail Saymaz’ın Halk TV’nin internet sitesinde bugün yayınlanan yazısındaki ilgili bölüm:

İki gündür Twitter'da Konda Araştırma'ya ait olduğu ileri sürülen bir görsel dolaşıyor. Görselde, AK Parti'nin oyunun yüzde 28.7'ye indiği, İyi Parti'nin ilk defa yüzde 20'nin üzerine çıkarak, yüzde 21.7'ye ulaştığı görülüyor.

Herkes birbirine "Anket gerçek mi?" diye soruyor.

Cevap veriyorum:

Evet.

Konda, geçen 14-15 Mayıs'ta 36 şehir, 122 ilçe ve 178 mahalle ve köyde 3260 kişiyle görüşerek, anketi hazırladı.

1

Araştırmaya göre kararsızlar yüzde 27.9 ile açık ara birinci parti.

AK Parti yüzde 18.6, CHP yüzde 16, İyi Parti yüzde 14, HDP yüzde 7.9, MHP yüzde 4.8, diğerleri yüzde 3.4 alıyor.

Yüzde 7.5'i oy kullanmayacağını söylüyor.

2

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle şekilleniyor:

AK Parti yüzde 28.7, CHP yüzde 24.7, İyi Parti yüzde 21.7, HDP yüzde 12.2 ve MHP yüzde 7.5.

Diğerleri yüzde 5.2.

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Katılımcılara "Seçim olsa bu muhalefetin adayına oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

Yüzde 57'i vereceğini, yüzde 43'ü vermeyeceğini söyledi.

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seçim anketi İsmail Saymaz

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