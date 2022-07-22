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Yeni sevgilisiyle dudak dudağa paylaşım yapmıştı! Chloe Loughnan Türk vatandaşı olmak istiyor

22.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç ile nafaka yüzünden sorunlar yaşayan Chloe Loughnan yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz vermişti. Yeni aşkıyla Türkiye'ye gelen güzel model Türk vatandaşı olmak istediğini söyledi. Model Chloe Loughnan Serdar Ortaç hakkında da konuştu.

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa paylaşım yapmıştı! Chloe Loughnan Türk vatandaşı olmak istiyor

Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, dudak dudağa paylaşım yaptığı sevgilisiyle Türkiye'ye geldi. Model İrlandalı yeni sevgilisi ile Akaretler'de bir kafede görüntülendi.

Sevgilisinin kimliğini açıklamaktan kaçınan Chloe Loughnan, sunduğu magazin programı için Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sevgilisiyle dudak dudağa!Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sevgilisiyle dudak dudağa!

"TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTERİM"

11 yıl Türkiye'de yaşadığını ve sevgilisinin de ülkeyi çok sevdiğini söyleyen Chloe Loughnan, "Türk vatandaşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Aslında başvurmayı planlıyorum, 1-2 yıldır burada olmadığım için gelemedim. Ben işlerim dolayısıyla başka ülkelere de gitmek zorundayım, Amerika'da İrlanda da ajanslara bağlıyım; bir yerde kalmıyorum, bir gün bir yerde kalacağım. İnşallah Türk vatandaşı olabilirim" şeklinde konuştu.

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"SERDAR ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Ünlü model, 5 yıl evli kaldığı Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra görüşmediklerini söyledi.

Chloe Loughnan, "Konuşamıyoruz, umarım sağlığı yerindedir. Serdar bana göre çok iyi insan! Ona karşı kötü duygular beslemiyorum. Onun için en iyisini isterim" dedi. (SnobMagazin)

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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