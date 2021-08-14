Yeni sezon çekimine katılan Seren Serengil'in son hali endişelendirdi

Zayıflamak için gerçekleştirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşadığı için ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tekrar ameliyat masasına yatmıştı.

Henüz dikişleri alınmadan Beyaz TV'de sunduğu Söylemezsem Olmaz programının tanıtım çekimlerine katılan Seren Serengil'in bu anları sosyal medyada paylaşıldı.

"AMELİYAT OLALI 4 GÜN OLDU"

Paylaşımına; "Ameliyat olalı tam dört gün oldu.. İlk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim.." diyen Seren Serengil, kendisini hasta yatağında bile enerjik ve gülen yüzlü haline çevirdiklerini söylediği yapımcısına ve ekibine teşekkür etti.

ZAYIFLIĞI ENDİŞELENDİRDİ

Aşırı zayıflığı dikkat çeken Serengil'in bu görüntüsü sevenlerini endişendirirken, pek çok takipçisi sağlığına dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu.



