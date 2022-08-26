Yeni telefon almak veya telefonunu değiştirmek isteyenler için en iyi telefonlar

Telefon görüşmeleri yapmak, sosyal medyada gezinmek, film izlemek, oyun oynamak, fotoğraf çekmek gibi aktiveteler için kullanılan akıllı telefonlar; hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Başarılı özellikleriyle gündeme gelen akıllı telefonlar, kullanıcılarının yaşantısına hem pratiklik hem de eğlence katıyor. Hazırsanız en iyi akıllı telefonların yer aldığı listemizi inceleyelim!

1. Tercihi her zaman kalite olanlara: Apple iPhone 13 Akıllı Telefon

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En iyi telefon markaları arasında yer alan Apple, her zaman kalite ve performans odaklı cihazlar üreterek kullanıcılarına dünyanın en iyi telefon modellerini sunuyor. En iyi akıllı telefon modelinden biri olan Apple iPhone 13 Akıllı Telefon, modern tasarımı ve başarılı özellikleriyle kullanıcılarının gönlünde taht kuruyor. 6.1 inç boyutunda Süper Retina XDR ekran kullanan model, seyir keyfini arttırıyor. A15 bionic çipi sayesinde hızlı, akıcı bir telefon deneyimi yaşatıyor. Şarj süresiyle dikkat çeken model, 19 saate kadar video oynatabiliyor. Ürünün suya dayanıklı olması da cabası!

2. İhtiyacınız olan tüm özellikler: Samsung Galaxy M12 128 GB Mavi Cep Telefonu

Geniş depolama kapasiteli ve kaliteli fotoğraf çeken bir akıllı telefona sahip olmak isteyenlere Samsung Galaxy M12 128 GB Mavi Cep Telefonu tavsiye ediliyor. Kaliteli donanımıyla etkileyici bir performans sunan model, 128 GB depolama alanı sayesinde sevilen fotoğraf ve uygulamaların kolaylıkla depolanmasını sağlıyor. 6.5 inç boyutundaki sonsuz V ekranıyla oyun oynarken ve film izlerken muhteşem anlar yaşatıyor. Ergonomik tasarımı ve yuvarlatılmış köşeleri sayesinde ele rahatça oturuyor. 5000 mAh pil gücü sunan modelin hızlı şarj desteğine sahip olması da önemli bir ayrıntı.

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3. Fiyat performans ürünü: Reeder P13 Blue Max Pro 256 GB Cep Telefonu

"Dünyanın en iyi telefonu nedir?" sorusunu soranların radarına hızlı bir giriş yapan Reeder P13 Blue Max Pro 256 GB Cep Telefonu, üstün özellikleri ve avantajlı fiyatıyla kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Güçlü işlemcisi ve 6 GB RAM'i sayesinde performans odaklı kullanım sunan model, parmak izi okuyucuyla güvenliği her zaman üst seviyede tutuyor. 6.55 inç boyutundaki IPS LCD ekranıyla geniş ekranlı telefon sevenler için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. 5380 mAh bataryası ve 256 GB'lık depolama alanıyla tüm beklentileri karşılıyor.

4. Kullanıcı dostu özellikler: Xiaomi Redmi 9T 4 GB RAM 128 GB Mavi Cep Telefonu

Dünyanın en iyi telefonu markası denildiğinde bir adım öne çıkan Xiaomi, kullanıcı dostu özellikler barındıran Xiaomi Redmi 9T 4 GB RAM 128 GB Mavi Cep Telefonu modeliyle eşsiz bir telefon deneyimi yaşatıyor. Parmak izi tarayıcısını yan kısımda bulunduran model, pratik kullanım sağlayarak kullanıcılarından geçer not alıyor. Ürün, yapay zekâ destekli 48 MP dörtlü kamerasıyla birbirinden başarılı fotoğraflar çekebiliyor. 6000 mAh pil gücü sayesinde birkaç gün şarj edilmeden kullanılabiliyor. 8 çekirdekli Snapdragon 662 işlemcisini kullanan model, düşük güç tüketimi yaparak maksimum verimlilik sağlıyor.

5. Yüksek pil gücü: Realme C25s 128 GB Water Blue Cep Telefonu

Dünyanın en iyi telefonu modelleri arasında zirveye oynayan Realme C25s 128 GB Water Blue Cep Telefonu, sade ve şık tasarımıyla kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. 128 GB depolama alanı sunan model, kullanıcılarını hafıza problemi yaşamaktan kurtarıyor. Yapay zekâ destekli kameralarıyla kullanıcılarına muhteşem bir kamera deneyimi yaşatan model, yüksek pil gücüyle de dikkat çekiyor. 6000 mAh kapasitesindeki büyük pili ve 18 watt hızlı şarj desteği sayesinde hem kullanıcılarına şarj problemi yaşatmıyor hem zaman tasarrufu sağlıyor. Oyun konusunda da başarılı bir performans sergileyen model, en iyi oyun telefonları arasında bulunuyor.

6. Muhteşem ekran deneyimi: Oneplus 7T Pro 256 GB Haze Blue

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"En kaliteli akıllı telefon hangisi?" sorusu sorulduğunda birçok kullanıcı tarafından tavsiye edilen Oneplus 7T Pro 256 GB Haze Blue, dünyanın en iyi telefonu modellerinden biri olarak biliniyor. Yıllardır kalitesini ve performansını koruyan cihaz, 6.67 inç Ultra HD Amoled ekranıyla yüksek kaliteli ve sürükleyici bir ekran deneyimi yaşatıyor. Corning Corilla Glass 5 ekran koruması, çizilmelere karşı direnç göstererek dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunuyor. Modelin ekran kısmındaki en önemli özelliği, tamamen çerçevesiz olması. Cihaz, otomatik açılıp kapanan ön kamerası sayesinde ekran üzerinde herhangi bir çentik bulundurmuyor.

7. Pratik kullanım: General Mobile GM21 Plus New Edition Akıllı Telefon

Dünyanın en iyi telefonu modelleri arasında önemli bir yere sahip olan General Mobile GM21 Plus New Edition Akıllı Telefon, başarılı özellikleri sayesinde son derece pratik kullanım imkânı sunuyor. Güçlü donanımı uygun fiyatla buluşturan telefon, ekonomik açıdan önemli bir avantaj yaratıyor. 6.53 inç boyutundaki geniş HD+ ekranıyla etkileyici bir görsellik sunan model, akıllı işlemcisi sayesinde oyun deneyimiyle de kullanıcılarını memnun ediyor. 5050 mAh pil kapasitesiyle kullanıcılarını gün boyu yarı yolda bırakmıyor. Ürünün parmak izi okuyucu ve yüz tanıma kilidine sahip olması da güvenli kullanım sağlıyor.

8. Hedefi yüksek performans olanlara: Xiaomi POCO M4 Pro 6 GB RAM 128 GB ROM Cep Telefonu

En hızlı telefon modelleri arasında ilk sıralarda yer alan Xiaomi POCO M4 Pro 6 GB RAM 128 GB ROM Cep Telefonu, üstün donanımı sayesinde muhteşem bir performans sergiliyor. 6.43 inç boyutundaki Amoled ekranı, canlı ve gerçekçi renk kalitesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Modelin ultra yüksek kontrast dengesi fotoğraf, video ve oyun konusunda kaliteli anlar vadediyor. 64 MP yüksek çözünürlüklü kamerasıyla her ayrıntıyı başarıyla fotoğraflayabiliyor. 5000 mAh bataryasıyla günü rahatça çıkaran model, 33 watt hızlı şarj desteğiyle de dikkatleri üzerine topluyor.

9. Tarzınızı konuşturun: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512 GB 12 GB RAM Cep Telefonu

"Dünyanın en iyi telefonu hangisidir?" sorusuna âdeta bir cevap olarak üretilen Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512 GB 12 GB RAM Cep Telefonu, modern ve şık görünümünün yanı sıra üst seviye donanımı ve özellikleriyle de adından söz ettiriyor. En hızlı Android telefonlar arasında yer alan model, dinamik Amoled ekranı sayesinde gün ışığında bile parlama yapmıyor. Modelin en önemli özelliği, akıllı batarya sistemi kullanması. Telefon kullanımını ustaca analiz ederek adapte olan cihaz, 24 saatten daha uzun pil süresi sunuyor.

10. Kaliteli ve kullanışlı: Xiaomi 11T 8+256 GB Ay Işığı Beyazı Akıllı Telefon

Dünyanın en iyi telefonu 2022 denildiğinde bir adım öne çıkan Xiaomi 11T 8+256 GB Ay Işığı Beyazı Akıllı Telefon, amiral gemisi telefonlar arasında zirvede bulunuyor. 8 GB RAM ve MediaTek Dimensity 1200 Ultra işlemcisi sayesinde her zorlu senaryonun altından başarıyla kalkan model, asla performansından ödün vermiyor. Dolby Atmos destekli çift hoparlörüyle kristalize ses kalitesi sunarak çağrı görüşmelerinde avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra müzik, film ve oyun deneyimini de daha eğlenceli hâle dönüştürüyor. 108 MP profesyonel kamerasıyla telefon fotoğrafçılığı konusunda çığır açıyor.