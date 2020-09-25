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Yeni Testere filmi Spiral'le ilgili bomba iddia: Üçleme olabilir

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Söylentilere göre yeni Testere filmi Spiral: From the Book of Saw, tek filmlik bir proje olamayacak. Üçleme olarak planlanan projenin devam filmlerinin çekilmesine göreceği ilgiye göre karar verilecekmiş.

Yeni Testere filmi Spiral'le ilgili bomba iddia: Üçleme olabilir

Vizyona girmesiyle fenomenleşen Saw (Testere) efsanesi, bir üçlemeyle geri dönüyor. En son 2017 yılında Testere: Legacy ile karşımıza çıkan ekip, 2019 yılının başında da "Spiral: From the Book of Saw" isimli yeni filmi duyurmuştu. Yeni gelen söylentilere göre, yeni Testere filminin tek filmle sınırlı kalmayacağı. Üçleme olarak hazırlanan Spiral'in devam filmleri için göreceği ilgiye göre hareket edilecek.

Hem senarist hem de başrol oyuncusu Chris Rock’ın nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusuyken, usta oyuncu Samuel L. Jackson’ın başrolde boy gösteriyor olması Spiral’e karşı olan beklentiyi artırıyor.

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Bu arada iddialara göre Chris Rock, üçlemenin tümünde hem senaryo hem de oyunculuğuyla kendini gösterecekmiş. Ancak bunların kesinleşmesi için Spiral'in göreceği ilginin önemli olduğunu ifade edilirken, filmin tutmadığı takdirde planların değişebileceğinin unutulmaması gerekiyor.

SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR KONUSU

Spiral: Testere Devam Ediyor, şehirde yaşanan dehşet verici cinayetleri araştırmakla görevlendirilen iki dedektife odaklanıyor. Kıdemli bir dedektif olan Zeke Banks ve onun çaylak ortağı olan William Schenk, şehirde yaşanan korkunç cinayetleri soruşturmakla görevlidir. Dehşet veren cinayetlerin gizemini ortaya çıkarmaya çalışan Zeke, soruşturmayı ilerlettikçe kendisini katilin oyununun merkezinde bulur.

Spiral: Testere Devam Ediyor (Spiral: From the Book of Saw), 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyonda olması planlanıyor.

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