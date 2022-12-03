Yeni trend mide bulandırdı! Hızla yaygınlaşıyor... Genç ve pürüzsüz bir cilt için regl kanını yüzüne sürüyor

TikTok'ta "regl maskesi" etiketinin 1,1 milyondan fazla görüntülenmesiyle, giderek daha fazla kadının regl kanını bir cilt ürünü olarak kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Başlangıçta birçok kişi tarafından olumsuz yorumlar da alsa da sevilmiş gibi görünen bu alışkanlık, meyvelerini vermiş olacak ki etiket altında bir araya gelen birkaç kadın gördükleri faydaları anlatarak olayı yeniden gündeme taşıdı.

YALNIZ DEĞİLDİ

@mikay.fer kullanıcı adıyla paylaşım yapan Michela'nın, kanlı yüz maskesinin cildinin durumunu iyileştirdiğini iddia ettiği gönderisiyle paylaşımı başlatan isim oldu. Yalnız olmadığı birçok kadının fikirlerini desteklemesiyle ortaya çıktı. Michela'nın paylaşımının ardından trendi deneyimleyen başka kadınlar da aldıkları sonuçları paylaştı.

''GEREKLİ OLANI ÜRETİYOR''

Trendi gündeme taşıyan isimlerden biri olan Derya ise, "Bu kanın amacı bebeğimizi taşımak ve ona hayat vermekti. Yani tüm kök hücrelere ve bebeğimizin ihtiyaç duyacağı tüm besin maddelerine sahip. Ve tabii ki kendi cildimizin ve vücudumuzun da ihtiyaçları var. Aslında bedenimiz sadece bizim için gerekli olanı üretiyor." diye konuştu.

YENİ KULLANIM ALANI ŞAŞIRTTI

Derya ayrıca, regl kanının yeni bir kullanım alanı olarak gündem olarak gübrelemeye de dikkat çekerek "Regl kanını gübre olarak kullandığınızda bitkiler büyür, cildiniz için kullanırsanız da cildinizi iyileştirir ve pürüzsüzleştirir." diye konuştu. Kendisinin de bitkileri için 'gübre' olarak adet kanını kullandığını belirtti.