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Yeni yaşını kutlayan Hadise'den duygu dolu mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Dün akşam yeni yaşını kutlayan Hadise, yakın dostlarının verdiği bir partiyle 34. yaşına merhaba dedi. Hadise, yeni yaşında kendisini yalnız bırakmaya ve mesajlarıyla bu gününü kutlayan takipçilerini de unutmadı.

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunda da jüri koltuğunda oturan Hadise, dün akşam yeni yaşına merhaba dedi. Yakın dostlarıyla birlikte parti yapan ve pasta kesen Hadise, geceye dair en özel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Son dönemde tercih ettiği kostümleriyle kendisinden söz ettiren Hadise partinin öncesinde çektiği ve instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı video ile hem Türkçe, hem de İngilizce olarak takipçilerine teşekkür etti.

Derin dekolteli kıyafeti ile kamera karşısına geçen Hadise; “Siz olmadan olmaz! Her anımda, mutlu ve mutsuz anımda yanımdasınız. Koşulsuz şartsız hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız… duygulandım”


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Hadise doğum günü mesaj instagram

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