Teröristin Türkiye'den sonra nereye gittiği belli oldu

İsrail 13 özel televizyon kanalının yayınladığı habere göre, Yeni Zelanda saldırısını gerçekleştiren Tarrant, Avustralya pasaportuyla 25 Ekim 2016'da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı.
Havalimanından girişte aldığı üç aylık vizeyle İsrail'de 9 gün kaldığı belirtilen Tarrant'ın, buraya Türkiye'den geldiği ifade edildi.
Bu ziyarette, Avustralyalı teröriste ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği kaydedildi.
Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.
Cem Yılmaz'ın 90'lı yıllarda çizdiği karikatürleri gördünüz mü?
En büyük finans merkeziydi! Adını bakın kimden almış...
CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...
Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı
Eve kahve sipariş ettiğini söyledi ortalık karıştı
Kars'ı bir de böyle görün!
İleri yaşta anne olmak isteyenler dikkat!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum