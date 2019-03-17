HABER

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Kilis'te vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kilis Sivil Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine Canbolat Paşa Tekye Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Bekir Şen, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

Daha sonra terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...
MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)
Erdoğan: CHP belediye meclis üye listelerinde terör kontenjanından çok isim varErdoğan: CHP belediye meclis üye listelerinde terör kontenjanından çok isim var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Namazı Kilis Yeni Zelenda

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.