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Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.09.2024 12:54
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Siyasette parti istifaları ve partiler arası geçişler gündemdeki yerini korumaya devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez yaşanan gelişme ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili oldu. Yeniden Refah Partili Mehmet Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa ettiği öğrenildi. Gülpınar'ın bağımsız olarak görevini yürüteceği aktarıldı.

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Siyaset gündemi parti istifalarını ve partiler arası geçişleri konuşmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ve gelen kulislerin ardından bir gelişme de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan geldi.

Yeniden Refah Partili olan Gülpınar'ın partisinden istifa ettiği öğrenildi.

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BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVİNİ YÜRÜTECEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa ederek, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.

Başkan Gülpınar yaptığı açıklamada, Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlatmış olduğu adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını anımsatarak, hemşehrileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünce ile hareket ettiklerini belirtti.

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini vurgulayan Başkan Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'Bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi
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