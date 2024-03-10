Yeniden Refah partisi adayından tepki çeken video! Hemen kaldırıldı, parti özür diledi

Yeniden Refah Partisi Fatih adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır" ifadelerinin geçtiği paylaşımı gündem oldu.

YAYINDAN KALDIRILDI

Mültecilerin bir kutuya koyularak sınır dışı edildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler sonra video yayından kaldırıldı.

YRP'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili partinin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Açıklamada, "İslami ve insani hassasiyetleri yüksek bir anlayışa mensup Milli Görüşçüler olarak söz konusu paylaşımı görür görmez harekete geçerek yayından kaldırılmasını sağladık" denildi.

"Milli Görüş, insan onurunu önceleyen ve insan haklarını temel alan dünya görüşüyle sadece milletimizin değil dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların ve hatta insanlığın gönlüne girmiştir" ifadeleri yer alan açıklamada özür dilendi.









