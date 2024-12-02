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  4. Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.12.2024 14:08
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Türkiye'nin yüreğini yakan Yenidoğan Çetesi olayında soruşturma devam ediyor. Bebek katillerinin soruşturması kapsamında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim iki gündür aranıyordu. Çim'in cansız bedenine Küçükçekmece'deki bir arabada ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulduğu tespit edildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Haberi olan herkesi dehşete düşüren Yenidoğan Çetesi davasında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da bazı hastanelerde yeni doğmuş bebekleri anlaşmaları hastanelere sevk ederek haksız kazanç ederek ölümlerine sebep olan bebek katilleri Yenidoğan Çetesinin soruşturması kapsamında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde görevli depo sorumlusu Satılmış Çim iki gündür aranıyordu.

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SIR ÖLÜM

Küçükçekmece'de dün bir kişi aracın içinde ölü bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı.

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SAĞ KOLUNA İKİ ADET İĞNE VURULMUŞ...

Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.

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Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: NTV

Anahtar Kelimeler:
İstanbul yenidoğan çetesi
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