Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Haberi olan herkesi dehşete düşüren Yenidoğan Çetesi davasında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da bazı hastanelerde yeni doğmuş bebekleri anlaşmaları hastanelere sevk ederek haksız kazanç ederek ölümlerine sebep olan bebek katilleri Yenidoğan Çetesinin soruşturması kapsamında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde görevli depo sorumlusu Satılmış Çim iki gündür aranıyordu.

SIR ÖLÜM

Küçükçekmece'de dün bir kişi aracın içinde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı.

SAĞ KOLUNA İKİ ADET İĞNE VURULMUŞ...

Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.

Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: NTV