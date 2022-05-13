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Yer: Adana! Polis gelen seslere yöneldi... Yakalanınca verdiği tepki şoke etti: Özgür günlerde görüşmek üzere Miço dayı

13.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da motosiklete binip uzun namlulu silahla kaçan iki şahsın polisin takibi sonucu yakalanırken, şüphelilerin, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Silahı seni vurmak için taşıyordum. Özgür günlerde görüşmek üzere Miço dayı” demesi dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Özcan A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yer: Adana! Polis gelen seslere yöneldi... Yakalanınca verdiği tepki şoke etti: Özgür günlerde görüşmek üzere Miço dayı

Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Mayıs saat 01.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede devriye görevindeyken yoğun silah sesi duyan polis ekibi, bölgeyi araştırmaya başladı. Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi Kalaşnikof marka uzun namlulu silahla giderken fark eden polis ekibi, ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takip edip, önünü kestiği motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, çok uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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TÜFEK VE DOLU FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise Kalaşnikof tüfek, iki boş şarjör ile kutu içinde 100 dolu fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan İbrahim Y. ile Özcan A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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''ÖZGÜR GÜNLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE MİÇO DAYI''

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne götürülen şüphelilerin, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Silahı seni vurmak için taşıyordum. Özgür günlerde görüşmek üzere Miço dayı” demesi dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Özcan A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu arada polis, başka bir suçtan yakaladığı tek şahsı da adliyeye sevk etti.

(İHA)

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Adana
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