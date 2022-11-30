Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Adana Ceyhan'da 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları ortaya çıktı. Bölgedeki 14 kuyudan 3'ü kendi arazisinde olan Orhan Buhur, petrolün bulunmasından önce insanların 'deli' dediğini şimdi ise nereye gitse kendisine 'Petrol kralı geldi' dendiğini açıkladı.

"SU SEVİYESİNDEN PETROL BULDUK, BU BÜYÜK BİR NİMET"

Adana'nın Ceyhan İlçesi Soysallı Köyü'nde petrol çıkarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları bulundu. Toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor. Bu kuyulardan 3'ü ise Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Soysallı Köyü'nde petrol çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Petrol kuyularında çalışanların sayısı ise 150'ye ulaştı. Çalışanlar için köyde kamp kuruldu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. O bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var" dedi.

"SONUNDA HAKLI OLDUĞUM KANITLANDI"

Arazisinde petrol çıkarma işlemleri süren Orhan Buhur da şunları ifade etti:

"50 dönümlük arazimde 3 kuyu açıldı. Çalışmalar sürüyor. Daha önce 1997 yılında tarlada sulama yapmak için sondaj çalışması yaptığımda petrole ulaştım. Ancak petrolü çıkaran şirket batınca proje yarım kaldı. Kuyu atıl şekilde 8 yıl bekledi. O dönemde bana 'Tarlasına yağ döktü yaktı', 'Petrol yok, yalan konuşuyor', 'BOTAŞ boru hattından sızma oldu', 'Deli' dediler. Sonunda haklı olduğum kanıtlandı. Zamanında kahvede otururken benle dalga geçtiler.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN ARIYORLAR"

Hatta kardeşlerimle kötü oldum. Bana 'Uğraşma, tarlamız elden gidecek' dediler. Dinlemedim ve devam ettim. Allah'a şükür ki haklı olduğum ortaya çıktı. Tarlamdan ülkeme 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor. Şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyor. Petrol beni şöhret yaptı. Dünyanın her yerinden arıyorlar. Ancak henüz petrol kralı falan olmuş değilim."

"KÖYLÜMÜZÜN YÜZÜ DE GÜLMEYE BAŞLADI"

Sabah'ın haberine göre Petrol kuyularında çalışan işçilerin Adana'da daha önce otellerde kaldıklarını ancak kuyu sayısının artmasıyla köyde kamp kurulduğunu dile getiren Buhur, "Petrol çalışmaları aralıksız sürüyor. Köyümüzden işçiler de çalışmalara katılıyor. Petrolün çıkmasıyla birlikte köylümüzün de yüzü gülmeye başladı. Burada hem üretim hem de depolama yapılıyor. Buradaki 3 kuyudan çıkarılan ham petrol günde 12-13 tıra yüklenip Adıyaman'a gidiyor. Adıyaman'dan Erzin'de bulunan limana pompalama yapılıyor. Buradan da gemiyle İzmir Aliağa'ya gidiyor mazot ve benzin olarak ayrıştırılıyor. Çıkan petrolün yeryüzüne ne kadar yakınsa o kadar kaliteli olduğunu öğrendim. Buradan da 400 metre gibi kısa bir mesafeden petrol çıkartılıyor" şeklinde konuştu.



