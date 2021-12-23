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  4. Yer: Ankara! Kuğulu Park buz tuttu: Görünce şaşırdık

Yer: Ankara! Kuğulu Park buz tuttu: Görünce şaşırdık

23.12.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. İlk defa Kuğulu parkın donduğunu gören Recep Yurdakul “Kuğularıyla meşhurdur. Normalde burada yüzüyorlardı ama bugün donmuş bizde görünce şaşırdık yani." dedi.

Yer: Ankara! Kuğulu Park buz tuttu: Görünce şaşırdık

Ankara’da hava sıcaklığı, sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düştü. Kuğulu Park havuzu buzla kaplanırken fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları ziyarete gelenlerin dikkatini çekti. Kuğuların bile buz tuttuğu gecede köprü ve üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

"GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

İlk defa Kuğulu parkın donduğunu gören Recep Yurdakul “Kuğularıyla meşhurdur. Normalde burada yüzüyorlardı ama bugün donmuş bizde görünce şaşırdık yani. Biz arkadaşlarımızla gelip yürüyüş yapıyoruz. İlk defa gördük böyle ortamı şaşırdık açıkçası” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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