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Yer: Bursa! Akaryakıt istasyonunda koku dolu anlar! Önce havaya ateş açtı sonra...

30.05.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda alacak verecek meselesi yüzünden korku dolu anlar yaşandı. Mehmet D., havaya silahla ateş açarak alacaklı olduğu Ali K.'yı darp etti. Polislerin olay yerine gelmesiyle kendisini bekleyen kamyonete atlayıp kaçmaya çalışan Mehmet D. polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Mehmet D. (27) ile Ali K. (35) bir akaryakıt istasyonunun girişinde buluştu. Bir süre konuşan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabanca ile havaya ateş açan Mehmet D., ardından Ali K.’yı silahın kabzasıyla vurarak darbetmeye başladı. Olay nedeniyle akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşanırken, bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kısa sürede akaryakıt istasyonuna geldi.

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KAMYONETİN KASASINA ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisleri karşısında görünce kaçmaya başlayan Mehmet D., yol kenarında park halinde kendisini bekleyen arkadaşı Numan O.'nun kullandığı kamyonetin kasasına binerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine kamyonetin kasasından atlayarak kaçışını yaya olarak sürdürmeye çalışan Mehmet D. kıskıvrak yakalandı. Mehmet D. gözaltına alınırken, kamyonet sürücüsü Numan o. ise durmayarak bölgeden uzaklaştı.

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KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Polisin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin ‘dur’ ihtarında bulunduğu Numan O., ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alan polis, Numan O.’yu takibini sürdürdü. Yaklaşık 20 kilometrelik takibin ardından kamyoneti boş bir arazide kamyoneti terk ederek yaya olarak kaçan Numan O., kayıplara karıştı. Olay yerine dönen polis ekipleri darbedilen Ali K.’nın da olay yerinden gittiğini gördü.

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Polis merkezine götürülen Mehmet D.’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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(DHA)


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