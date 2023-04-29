Yer: Denizli! Kırılması zor bir rekora imza attı, büyük ödülün sahibi oldu: İlk 15 dakikada 200, geri kalan sürede toplam...

Denizli'de bir dükkanda 'en çok çöp şiş yeme' yarışması düzenlendi. Bir kadın, toplam 50 dakikanın ilk 15 dakikasında 200, tamamında ise 400 adet çöp şiş yedi. Etraftakiler şaşkınlığını gizleyemezken 25 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olan kadın "Biraz zorlandım ve bir yerden sonra tıkandım ama başardım. Normal bir insanın başarması zor. Mide kapasitesi ile de alakalı bir durum. Benim mide kapasitem geniş olduğu halde zorlandım" dedi.

50 DAKİKADA 400 ÇÖP ŞİŞ YEDİ

Denizli’de 7 yıl önce restoranında çöp şiş yarışması başlatan çöp bir işletme sahibi, sosyal medya hesaplarında yapılan canlı yayınla birçok vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Farklı illerden işletmeye gelerek kıyasıya yarışan yarışmacıların, belli şartlar hedefinde para ödülünü almaya hak kazandığı lezzetli yarışmalar renkli görüntülere sahne oluyor.

Yıllardır süren ve birçok rekorun kırıldığı yarışmanın sonuncusunda ulaşılması zor bir anlara yaşandı. Denizli’den yarışmaya katılan 52 kilo ağırlığında Esra Uyuz, sosyal medyadan takip ettiği çöp şişçiye geldi. Burada yarışmaya katılan Esra Uyuz, canlı yayında ilk 15 dakikada 200 adet çöp şiş yiyerek 25 TL’lik ödülün sahibi oldu. Halen daha aç olduğunu söyleyen ve hızını alamayan Esra Uyuz, toplam 50 dakikada 400 çöp şiş yedi ve ulaşılması zor bir rekora imza attı. Yarışmacı aynı zamanda çöp şişin yanında 1 salata, 1 ayran, 1 litre gazlı içecekte tüketti. O anları izleyen vatandaşlar ise gözlerine inanamadı.

“BİR YERDEN SONRA TOKANDIM AMA BAŞARDIM"

Midesinin geniş olduğunu ve yarışmanın heyecanlı geçtiğini ifade eden Esra Uyuz, “Sosyal medyada işletmenin ilanını gördüm. 'Yapabilirim' dedim ve yarışmaya katılmaya geldim. 50 dakikada 400 çöp şiş yedim. Biraz zorlandım ve bir yerden sonra tıkandım ama başardım. Normal bir insanın başarması zor. Mide kapasitesi ile de alakalı bir durum. Benim mide kapasitem geniş olduğu halde zorlandım” dedi.

"BU BİR DÜNYA REKORUDUR"

Yarışmalarda farklı kategorilerinde olduğunu belirten işletmenin ortağı Yusuf Kaya, “400 tane çöp şiş yemek herkesin başarabileceği bir şey değil. Bugüne kadar çok kişi yarıştı ama 400 çok başkaydı. Zaten hep zayıfların kazandığı bir iş. Biz Esra'yı kapıda görünce '400 tane yer' dedik ve öyle de oldu. İlk 15 dakikada 200 tanesini yedi ve bu bir dünya rekorudur. 400 tane çöp şiş yedi, 4 kola, 1 ayran ve 2 tatlı yedi. Yarışmacı arkadaş tahminimce 5-6 kilo aldı” dedi.

Kaynak: İHA

