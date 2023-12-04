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    4. Yer: Düzce! Köpeği için doğum günü partisi düzenledi: 150 kişi katıldı

    Yer: Düzce! Köpeği için doğum günü partisi düzenledi: 150 kişi katıldı

    04.12.2023 12:23 | Son Güncelleme:
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    Düzce'de S.K. isimli bir kadın köpeği Gofret için büyük bir doğum günü partisi düzenledi. Gofret'in doğum günü partisine 150 kişi katıldı.

    Düzce'de pek çok organizasyona ev sahipliği yapan bir mekanda köpeğinin doğum gününü kutlayan S.K. isimli kadının videosu sosyal medyada ilgi gördü.

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    GOFRET'E PASTA KESİLDİ

    S.K isimli kadın, "Gofret" isimli köpeğinin 6 yaşına girmesi üzerine bir organizasyon gerçekleştirdi.

    Mekanda köpeğin resminin bulunduğu pasta kesilirken organizasyonda bulunan kişiler coşkuya alkışladı.

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    150 kişinin katıldığı organizasyon sosyal medyada dikkat çekti, o anlar gündem oldu.

    Kimi vatandaş o anları izlerken tebessüm ederken kimi vatandaşta aşırıya kaçıldığını düşündü.

    Kesfet


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    Anahtar Kelimeler:
    doğum günü
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