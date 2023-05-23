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Yer: Erzurum! 'Canlı bomba' denilerek ihbar edildi, kimliği şaşkına çevirdi

23.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da vatandaşlar, bir kişiden şüphelenip polise 'canlı bomba' ihbarı yaptı. Olay yerine gelen polis, canlı bomba ihbarı yapılan kişinin çoban olduğunu belirledi. Giyimi nedeniyle 'canlı bomba' olduğu düşünülen İlhami Ş.'nin müzik dinlediği, GBT sorgusunda ise herhangi bir suç kaydı olmadığı tespit edildi.

Yer: Erzurum! 'Canlı bomba' denilerek ihbar edildi, kimliği şaşkına çevirdi

Türkiye Barolar Birliği'nin boş olan Erzurum Barosu hizmet binasının bahçesine kamyonet ile gelip, çevrede dolaşan kişiyi görenler, şüphelenerek polise 'canlı bomba' ihbarı yaptı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin ön camına bırakılan cep telefonu numarasını aradı. Polisin araması ile gelen kişi, isminin İlhami Ş. olduğunu, binanın karşısında koyun otlattığını söyledi. Kat kat giyinen İlhami Ş.'nin üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu. Giyimi nedeniyle 'canlı bomba' olduğu düşünülen İlhami Ş.'nin müzik dinlediği, GBT sorgusunda ise herhangi bir suç kaydı olmadığı tespit edildi.

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"HAVA SOĞUK OLDUĞU İÇİN KAT KAT GİYİNDİM"

Hava soğuk olduğu için kat kat giyindiğini belirten çoban İlhami Ş., "Gün boyu hayvan otlatıyorum. Kablolar; telefon, müzik aleti ve onların şarj cihazları. Hava soğuk olduğu için kat kat giyindim. Puşiyi de herkes takıyor" dedi.

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Polisin uyarısının ardından İlhami Ş., kamyoneti ve koyunları ile bölgeden uzaklaştı.

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Kaynak: DHA

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