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Yer: İstanbul! Cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalıştı

12.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kadın, işitme engelli bir gencin cep telefonunu çalıp yakalanınca kendini yola atarak soyunmaya başladı. Genci bıçaklayarak kurtulup kaçmaya çalışan kadın, kendini yola atınca bu kez de kamyonetin altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yer: İstanbul! Cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalıştı

Olay, İstanbul Şişli'de meydana geldi. İşitme engelli bir gencin yolda yürüdüğü sırada bir kadın tarafından telefonu çalındı. Genç tarafından yakalanan kadın kurtulmak için soyunmaya başladı. Kurtulma konusunda başarısız olan kadın kaçmaya çalışırken kamyonetin önüne kendini attı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının hastanede tedavisi devam ediyor.

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GENCİN TELEFONUNU ÇALDI

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 11.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işitme engelli Serkan Y., (26) yolda yürüdüğü esnasında arkasından yaklaşan Serap Z., gencin cep telefonunu çaldı. Kaçmaya başlayan kadının telefonunu çaldığını fark eden genç hemen peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda genç, telefonunu çalan kadını cadde üzerinde yakaladı.

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SOYUNMAYA ÇALIŞARAK KURTULMAK İSTEDİ

İşitme engelli Serkan Y., yakalamasının ardından Serap Z.’yi cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalışarak kurtulmak istedi. Başarısız olunca da kendini cadde üzerinde yerden yere atmaya başladı. Kendini arabaların önüne atan Serap Z., Serkan Y.’ye zor anlar yaşattı. Arabalar son anda dururken Y., kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş elleri de ayaklarından tutarak karga tulumba kaldırıma götürmeye çalıştı.

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KAMYONETİN ÖNÜNE KENDİNİ ATTI

Fakat şahsın elinden kurtulan kadın, eline geçirdiği meyve bıçağıyla genci kolundan ve göz kapağından yaraladı. İkilinin arasında yolda kavga devam ettiği esnada gencin elinden kurtulan kadın, kaçmaya çalışırken bu kez de kendini Ahmet G. (56) idaresindeki kamyonetin önüne attı. Son anda fark eden sürücü, frene bastı ancak duramayarak kadını ezdi. Olayın ardından yaralanan kadın için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Çalışmaların ardından kamyonet şoförü Ahmet G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan telefonunu geri alan Serkan Y. ise kadından şikayetçi olmadığını ifade etti. Şişli’de yaşanan ilginç olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının kurtulmak için kendini yola attığı, daha sonra ise kıyafetlerine çıkarttığı ve işitme engelli şahsın kadını yoldan almaya çalıştığı görülüyor. Devamında ise kadını kamyonetin ezdiği ve vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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İstanbul
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